La dramática historia de la bailarina de JLo que terminó en drogas y prostitución

NUEVA YORK.- Ella era una exitosa y bella modelo y bailarina latina hasta que las drogas acabaron con su carrera y la condenaron a vivir en la indigencia en las calles de Nueva York.



Suzy Pérez era una reconocida modelo dominicana que saltó a la fama tras participar en un video de Jennifer López en el año 2000, según Infobae.

Sin embargo, la bella modelo cayó en el mundo de las drogas y desapareció del mundillo del espectáculo.

Una periodista de Univisión, Genela Solano la reconoció cuando circulaba en coche por Nueva York y Suzy se acercó a pedirle dinero.



“Veo una señora que se me acercó y me pidió 20 dólares”, recordó, y tras reconocerla por fotos de Instagram señaló en un programa de Univisión que pasó dos días buscándola hasta dar con ella nuevamente.

En este segundo encuentro Suzy le contó que no había logrado superar la muerte de su madre: “Cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí”.



Le contó que dormía en la calle y en invierno se refugiaba en una estación de metro para no morir congelada.



La otrora bella modelo le contó a Selena los maltratos que sufrió de mano de una agencia de modelos italiana que fue, según ella, la que la introdujo a las drogas y la prostitución.



“Me dieron una golpiza que me dejó muerta, inválida y perdí tres trabajos”, explico Suzy.



Suzy también habló de su hijo, del que le separaron cuando tenía 7 años y le quiso lanzar un mensaje: “Te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mí, porque cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener”, dijo la ex modelo según Infobae.



Jehew Savion Green, que ahora tiene 19 años está buscando ahora una manera de ayudar a su madre a salir del mundo de las drogas y ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos online para poder sufragar el tratamiento de rehabilitación de Suzy.



“Mi madre sufre de depresión bipolar, esquizofrenia y demencia y tiene una hernia de disco. Mi objetivo es que mi madre se ponga de pie para que pueda volver a ser parte de mi vida, por ahora mi principal preocupación es ayudarla a superar la enfermedad de la adicción”, escribió Savion en la página de recogida con la que espera recaudar 10 mil dólares.

De momento ha recaudado más de 4 mil 600 dólares gracias a la generosidad de muchas personas que quieren ayudarla para que pueda recuperar su salud y vivir una vida normal.

Con información de Bles.com