La difamación está en el corazón de la demanda de Dominion contra Fox News, pero demostrarlo no es poca cosa

WASHINGTON.-Las réplicas de las elecciones presidenciales de 2020 continúan reverberando en la política y los medios de comunicación, llegando a un punto culminante en una demanda por difamación de alto perfil.

El juicio está programado para comenzar la semana del 16 de abril de 2023, en el caso de U.S. Dominion, Inc. v. Fox News Network. La demanda se basa en si las afirmaciones falsas que hicieron los anfitriones de Fox y sus invitados sobre las máquinas de votación de Dominion después de la elección del presidente Joe Biden fueron difamatorias. Dominion está demandando a Fox por 1.600 millones de dólares.

Los presentadores de Fox News dijeron al aire que hubo "irregularidades en la votación" con las máquinas de votación de Dominion, mientras que en privado dijeron que tales afirmaciones no tenían fundamento.

Las declaraciones ya han sido probadas como falsas. El juez del Tribunal Superior de Delaware, Eric M. Davis, dictaminó el 31 de marzo de 2023 que "es MUY claro que ninguna de las declaraciones relacionadas con Dominion sobre las elecciones de 2020 es cierta".

La pregunta ahora es si las declaraciones dañaron la reputación de Dominion lo suficiente como para alcanzar el nivel de difamación.

“Soy periodista y profesor de periodismo desde hace mucho tiempo y enseño las realidades y los desafíos de la ley de difamación en lo que respecta a la industria de las noticias. Ser acusado de difamación es una de las peores pesadillas de un periodista, pero es mucho más fácil lanzar una acusación que probar la culpa”, dice Nicole Kraft.

Vista del logo de Fox News frente a su sede de Nueva York, en una fotografía de archivo. EFE/Justin Lane

Comprender la difamación

La difamación ocurre cuando alguien publica o difunde públicamente falsedades sobre una persona o una corporación de una manera que daña su reputación hasta el punto de afectarle. Cuando se escriben declaraciones falsas, se considera legalmente difamación. Cuando las falsedades se hablan o se transmiten en una transmisión de televisión en vivo, por ejemplo, se llama calumnia.

Para ser considerada difamación, la información o reclamo debe presentarse como un hecho y difundirse para que otros la lean o la vean y debe identificar a la persona o empresa y ofrecer la información con un desprecio temerario por la verdad.

Los demandantes de difamación pueden ser personas comunes y privadas que deben probar que la denuncia se realizó con negligencia para ganar su demanda. Las personas públicas como las celebridades o los políticos tienen una mayor carga de la prueba, que se resume como malicia real o intención manifiesta de dañar una reputación.

La última defensa contra la difamación es la verdad, pero hay otras.

Se protege la opinión que no es un hecho demostrable, por ejemplo.

El reportaje neutral, un término legal que significa que los medios informan de manera justa, aunque inexacta, sobre figuras públicas, puede proteger legalmente a los periodistas.

Pero Davis rechazó ambos argumentos en el caso federal Dominion.

Davis determinó que Fox transmitió falsedades cuando permitió que los partidarios de Trump afirmaran al aire que Dominion manipuló las máquinas de votación para aumentar la cantidad de votos del presidente Joe Biden. También dijo que estas acciones dañaron la reputación de Dominion.

Probar malicia real

La pregunta principal para el jurado será si los locutores de Fox sabían que las declaraciones eran falsas cuando las transmitieron. Si lo hicieran, significaría que actuaron con verdadera malicia, el estándar requerido para probar un caso de difamación de una persona, entidad o figura pública.

La Corte Suprema de los Estados Unidos estableció la malicia real como un criterio legal de difamación en 1964 cuando L.B. Sullivan, un comisionado de policía en Alabama, sintió que su reputación había sido dañada por un anuncio de derechos civiles publicado en The New York Times que contenía varias inexactitudes. Sullivan demandó y un jurado le otorgó $ 500,000. La Corte Suprema del estado confirmó la decisión y el Times apeló.

La Corte Suprema de EU dictaminó en 1964 que la prueba de difamación requería evidencia de que el creador del anuncio tenía serias dudas sobre la veracidad de la declaración y la publicó de todos modos, con el objetivo de dañar la reputación del sujeto.

En pocas palabras, la carga de la prueba pasó del acusado al acusador.

Y ese es un obstáculo que la mayoría no puede superar cuando reclama difamación.

Por qué es tan difícil probar la difamación

Es increíblemente difícil probar ante un tribunal que alguien se dispuso a hacer daño al publicar hechos que finalmente se demostró que no eran ciertos.

La mayoría de las veces, las falsedades en una historia son el resultado de información insuficiente al momento de informar.

A veces, las inexactitudes de un artículo son el resultado de un mal informe. Otras veces los errores son el resultado de una negligencia real.

Esto sucedió cuando la revista Rolling Stone publicó un artículo en 2014 sobre la violación en grupo de una estudiante de la Universidad de Virginia. Resultó que muchas partes de la historia no eran ciertas y la revista no las examinó adecuadamente.

Nicole Eramo, ex decana adjunta de estudiantes de la Universidad de Virginia, demandó a Rolling Stone, alegando que la historia era falsa y alegaba que ella sabía y encubrió una violación en grupo en una fraternidad en el campus. Llegaron a un acuerdo sobre la demanda en 2017.

No cumplir con el estándar de malicia

También hay algunos ejemplos recientes de una demanda por difamación que no cumple con el estándar real de malicia.

Esto incluye a la política de Alaska Sarah Palin, quien demandó a The New York Times por la publicación de un editorial en 2017 que afirmaba erróneamente que su retórica política condujo a un tiroteo masivo. El jurado dijo que la información podría ser inexacta, pero que ella no había probado el estándar real de malicia.

Mucho antes de ser presidente, a Donald Trump se le desestimó una demanda por difamación en 2011 después de que un tribunal de apelaciones de Nueva Jersey dijera que no había pruebas de que el autor de un libro mostrara verdadera malicia cuando citó a tres fuentes anónimas que estimaron que Trump era millonario, no multimillonario.

Es tan difícil para las figuras públicas cumplir con el estándar real de malicia y probar la difamación que la mayoría de los acusados de difamación pasan la mayor parte de su tiempo de preparación legal tratando de probar que en realidad no están a la vista del público. Su reputación, según el tribunal, no es tan frágil como la de un particular.

Las personas privadas solo deben probar negligencia para tener éxito en una demanda por difamación. Eso significa que alguien no trató seriamente de considerar si una declaración era cierta o no antes de publicarla.

Casos de difamación que siguieron adelante

Sin embargo, algunas figuras públicas han prevalecido al probar la difamación.

La actriz estadounidense Carol Burnett ganó la primera demanda por difamación contra el National Inquirer cuando un jurado decidió que una columna de chismes de 1976 que la describía como intoxicada en un encuentro en un restaurante con el exsecretario de Estado Henry A. Kissinger era conocida como falsa cuando se publicó.

Más recientemente, Cardi B ganó una demanda por difamación contra un bloguero de noticias de celebridades que publicó videos afirmando falsamente que la rapera ganadora del Grammy consumía cocaína, tenía herpes y participaba en la prostitución.

El caso de Dominion

El jurado debe decidir si Dominion puede probar la malicia real, pero los expertos de Fox han ayudado en el caso del demandante al reconocer que sabían que la información era falsa antes de que la transmitieran y dejaron una gran cantidad de comentarios como, "este asunto de Dominion es una completa basura”.

La posición de Fox es que, a pesar de saber que las afirmaciones de los invitados sobre Dominion eran falsas, las afirmaciones eran de interés periodístico.

¿Califica esto como malicia real o simplemente mal periodismo?

La decisión podría causar escalofríos en el panorama de los medios políticos en los próximos años.

Artículo original publicado en The Conversation, escrito por Nicole Kraft, profesora Asociada de Comunicación Clínica, en la Universidad Estatal de Ohio.