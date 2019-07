La comida favorita de América es la mexicana dice la mejor chef del mundo a Trump

La mexicana de 28 años, Daniela Soto-Innes, presumió a través de Instagram los reconocimientos que recibió en la reciente entrega de The World’s 50 Best Restaurants 2019, realizada en Singapur, en donde Daniela fue nombrada The World’s Best Female Chef 2019 y su restaurante Cosme, alcanzó el número 23 convirtiéndolo en el restaurante de Estados Unidos mejor posicionado en la lista.

Daniela subió a su cuenta oficial, una fotografía en la que se le ve posar al lado de sus dos premios. La selfie la acompañó con un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump que lee: "What up Trump. Immigrants rule. I guess America’s favorite food is Mexcican" (sic); que se puede traducir como, "Que hay Trump. Los inmigrantes "rockean". Supongo que la comida favorita de América es la mexicana".

Sobre Daniela

Daniela y su mentor, el chef mexicano Enrique Olvera, abrieron en 2014 el restaurante de cocina mexicana Cosme, en Nueva York, cuando ella tenía tan solo 24 años. También tienen juntos otro proyecto llamado Atla, igualmente en Nueva York y abrirán próximamente otro par de restaurantes en el art district de Los Angeles: Ditroit, una taquería; y Damian, un restaurante a la carta. Eso sin mencionar su nueva aventura en Las Vegas que, aunque aún se desconoce su nombre, se sabe que será un restaurante de cocina mexicana contemporánea dentro del hotel Wynn Las Vegas.