La India se convertirá en el país más poblado del mundo este mes, superando a China: ONU

NUEVA DELHI.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó que la India se estaría situando como la nación con mayor población en el mundo, superando a una China que "envejece".

La noticia llega en un momento en que India se está promocionando como un actor internacional en ascenso como anfitrión de la Cumbre del G20 de este año. También se está convirtiendo en un destino más atractivo para las empresas multinacionales que buscan reducir su dependencia de China.

Para fines de abril, se espera que la población de India alcance los mil 425 millones, lo que significa que igualará y luego superará a la de China continental, dijo el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU en un comunicado de prensa. El pronóstico se basa en sus últimas estimaciones de la población mundial.

No está claro exactamente cuándo la población de India superará a la de China. Es posible que ya lo haya hecho. Los demógrafos dicen que los límites de los datos de población hacen que sea imposible calcular una fecha. Otro informe de la ONU la semana pasada proyectó que India tendría 2,9 millones de habitantes más que China a mediados de año. El gobierno indio, que no ha realizado un censo desde 2011, no ha comentado oficialmente las estimaciones.

India y China son vecinos y tienen una relación complicada, que incluye fuertes lazos comerciales y una larga disputa fronteriza. Estados Unidos y sus aliados ven cada vez más a India, la democracia más grande del mundo, como un contrapeso a China.

Pero sus intereses no siempre coinciden. India, a diferencia de gran parte de Occidente, se ha abstenido de condenar a Rusia, su aliado de la Guerra Fría, por su guerra en Ucrania, y en su lugar ha adoptado una postura neutral incluso cuando las compras de crudo ruso por parte de India se han disparado.