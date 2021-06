Kiki Camarena: Quién fue el ex agente de la DEA cuyo asesinato ha sido relacionado con la CIA, "El Chapo" y Caro Quintero

GUADALAJARA, Jalisco.- El asesinato de Enrique "Kiki" Camarena volvió a resonar luego de una supuesta investigación que Estados Unidos realiza sobre la muerte del ex agente de la DEA en 1985; dentro de la cual Manuel Bartlett ha negado ser investigado.

A lo largo de los años, varios nombres han sido relacionados con el Caso Camarena, ya que desde el año pasado, 35 años después del asesinato, EU reexamina el homicidio del ex agente de la Agencia Antidrogas (DEA), luego de que testimonios afirmaron que agentes de la CIA y de la propia DEA estuvieran involucrados.

Jesús Esquivel, colaborador de Proceso, revista que relacionó a Bartlett con la investigación, refirió que el narcotraficante Rafael Caro Quintero fue culpado del asesinato en un movimiento de la CIA para "tapar cosas ilegales", basado en declaraciones de Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), Héctor Berrellez, ex agente de la administración antidroga de EU (DEA), Tosh Plumlee, ex piloto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Rafael Caro Quintero, uno de los detenidos tras la muerte de "Kiki" Camarena.

Mika, viuda de Camarena, contó en 2020 para USA Today que las autoridades estadounidenses indagaban los “alarmantes” alegatos de traición, sugiriendo que el asesinato había sido planeado.

La muerte de "Kiki" Camarena

Luego de salir del consulado estadounidense en Guadalajara, "Kiki" Camarena fue secuestrado por cinco hombres, entre ellos un oficial mexicano, y torturado durante dos días hasta su muerte el 7 de febrero de 1985; Berrellez, de la DEA, dijo que Joaquín "El Chapo" Guzmán habría sido uno de los hombres que golpearon al ex agente antidrogas.

La tortura de Camarena tuvo lugar en una propiedad a nombre de Zuno Arce, cuñado del ex presidente Luis Echeverría. También fue involucrado un médico que lo habría mantenido con vida para que que siguieran torturando a Camarena, hasta que lo ultimaron con un disparo en la cabeza.

El cuerpo del agente encubierto Camarena fue ubicado junto al de su chofer el 5 de marzo en Michoacán.

Tras este caso, la DEA desplegó el Operativo Leyenda, con el que detuvo a la mayoría de los líderes del Cártel de Guadalajara, como Rafael Caro Quintero, Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.