Juez suspende medida que exigía seguro médico a migrantes

PORTLAND, Oregón.- Un juez federal en Portland, Oregón, suspendió el sábado una regla de la administración Trump que exige que los inmigrantes demuestren que tendrán seguro médico o que pueden pagar la atención médica antes de que puedan obtener visas.

El juez federal de distrito Michael Simon otorgó una orden de restricción temporal que impide que la regla entre en vigencia el domingo. No está claro cuándo se pronunciará sobre los méritos del caso.

Siete ciudadanos estadounidenses y una organización sin fines de lucro presentaron la demanda federal el miércoles alegando que la norma bloquearía a casi dos tercios de todos los posibles inmigrantes legales.

La demanda también dijo que la regla reduciría o eliminaría en gran medida el número de inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos con visas patrocinadas por la familia.

"Estamos muy agradecidos de que el tribunal reconozca la necesidad de bloquear la prohibición de atención médica de inmediato", dice la abogada litigante Esther Sung del Centro de Acción de Justicia, quien argumentó en la audiencia del sábado en nombre de los demandantes. "La prohibición separaría a las familias y reduciría dos tercios de la inmigración basada en tarjetas verdes a partir de esta noche, si la prohibición no se detuviera".

La proclamación firmada por el presidente Donald Trump a principios de octubre se aplica a las personas que buscan visas de inmigrantes del extranjero, no a las que ya están en los EE. UU. No afecta a los residentes legales permanentes. No se aplica a solicitantes de asilo, refugiados o niños.

La proclamación dice que a los inmigrantes se les prohibirá ingresar al país a menos que estén cubiertos por un seguro de salud dentro de los 30 días posteriores a la entrada o que tengan suficientes recursos financieros para pagar los costos médicos.

La regla es el último esfuerzo de la administración Trump para limitar el acceso de los inmigrantes a los programas públicos al tratar de alejar al país de un sistema de inmigración basado en la familia a un sistema basado en el mérito.

La Casa Blanca dijo en un comunicado en el momento en que se emitió la proclamación que demasiados no ciudadanos se estaban aprovechando de los "generosos programas de salud pública" del país, y dijo que los inmigrantes contribuyen al problema de los "costos de atención médica no compensados".

Según la regla de visas del gobierno, el seguro requerido puede ser adquirido individualmente o proporcionado por un empleador y puede ser una cobertura a corto plazo o catastrófica.

Medicaid no cuenta, y un inmigrante no puede obtener una visa si usa los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio al comprar un seguro. El gobierno federal paga esos subsidios.

Según el Instituto de Políticas de Migración, un grupo de expertos en inmigración no partidista, el 57% de los inmigrantes estadounidenses tenían seguro médico privado en 2017, en comparación con el 69% de los nacidos en EE. UU., Y el 30% tenía cobertura de seguro médico público, en comparación con el 36% de los nativos. nacido.

La tasa de personas sin seguro para inmigrantes bajó del 32% al 20% entre 2013 y 2017, desde la implementación de la Ley de Atención Asequible, de acuerdo con la Política de Migración.

Hay alrededor de 1.1 millones de personas que obtienen tarjetas verdes cada año.

"Innumerables miles en todo el país pueden dar un suspiro de alivio hoy porque el tribunal reconoció el daño urgente e irreparable que se habría infligido" sin la retención, dijo Jesse Bless, director de litigios federales en la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

A principios de este año, la administración realizó cambios radicales en las regulaciones que negarían las tarjetas verdes a los inmigrantes que usan algunas formas de asistencia pública, pero los tribunales han bloqueado esa medida.