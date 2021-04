Jóvenes soldados de EU rechazan vacunarse, señalan preocupaciones de que la inyección contiene un microchip: NYT

WASHINGTON.- Por miedo a que no sean seguras, se hayan desarrollado muy rápido y hasta por el temor de que contenga un microchip para afectar su salud, jóvenes enlistados en el ejercito de los Estados Unidos le dicen “No” a inmunizarse ante el covid-19.

Jennifer Steinhauer del NY Times publicó un articulo donde explicó las principales razones por las cuales los soldados de los Estados Unidos no han querido recibir la vacuna contra el covid-19, la cual tienen a disposición en caso de solicitarla, algo a lo cual se han negado, principalmente, los más jóvenes.

Casos como el de el Sargento Tracey Carroll se han dado a conocer, pues el joven de 24 años declaró para el NYT:

El Ejército me dice qué, cómo y cuándo hacer casi todo, Finalmente me pidieron que hiciera algo y de hecho tengo una opción, así que dije que no".