Jovencita de la India acusa que 20 hombres abusaron de ella durante 8 días

INDIA.-Una adolescente de 15 años fue violada por al menos 20 personas durante un período de ocho días.

Veinte personas han sido arrestadas en relación con el incidente ocurrido en la ciudad de Jhalawar en el estado de Rajasthan, India.

Dos agentes de policía también han sido suspendidos por "negligencia en el deber" después de no actuar diez días después del incidente, informó The Times of India.

La niña había declarado que una amiga y otro joven la llevaron el 25 de febrero a la ciudad de Jhalawar con el pretexto de comprarle una mochila, dijo un agente de la policía.

Ella alegó que otras dos o tres personas se les unieron en un parque donde fue drogada y violada por ellos.

También afirmó que al menos nueve personas en diferentes momentos y lugares separados en Jhalawar la violaron durante ocho días.

Mientras tanto, el presidente del Comité de Bienestar Infantil, Kaniz Fatima, y la miembro Madhubala Sharma visitaron la casa de la niña el martes y tomaron las declaraciones de la menor y su madre.

El caso continúa en investigación, y ha causado consternación en Indica, país que ha vivido varios casos de abusos tumultuarios contra jóvenes.