Joven viola y golpea a niña cuando iba por chocolates a la tienda; la entierra viva

JAIPUR, India.- Una pequeña se encuentra luchando por su vida luego de que su vecino abusara sexualmente de ella, la golpeara en la cabeza y la enterrara viva dentro del terreno de una casa abandonada.

Según The Times of India, los hechos ocurrieron la noche del lunes en Churu, cuando la niña de 10 años salió de su casa a comprar chocolates a la tienda, sus padres al ver que no regresaba salieron a buscarla.

Tras una hora de búsqueda, la menor fue encontrada inconsciente, sangrando de la cabeza y con marcas en el cuello, dentro de una casa abandonada.

Las autoridades comenzaron a investigar el caso y arrestaron a un joven de 21 años desempleado, que vive cerca de su casa.

Cuando la niña fue a comprar chocolates, el acusado atrajo a la menor a una casa abandonada y la violó", dijo Vishnu Dutt, oficial de la estación de la estación de policía de Rajgarh, Churu.