Joven sufre quemaduras en cuero cabelludo tras decolorar su cabello

INGLATERRA.- Un joven de 19 años, sufrió graves quemaduras en el cuero cabelludo después de haberse decolorado el cabello, causando que se le cayera, en Lancashire, Inglaterra.



Según SUN, Jasmine Schofield acudió a pintarse el cabello a un salón porque vio fotos del trabajo de una estilista y personas que conocía la recomendaban.



"Hablamos sobre lo que quería que se hiciera con mi cabello y luego ella comenzó a aplicar la lejía”, dijo a SUN, tras pagar más de 2 mil pesos.



En el proceso Jasmine comenzó a sentir incomodidad y le dijo a su peluquera.



Me preguntó si me sentía bien y le dije 'no realmente, está empezando a arder bastante', luego me dijo que me aguantara tanto como pudiera", expresó.



"Me dijo puedes tener algunas ampollas, pero no te preocupes, es normal”, añadiendo que en ese momento solo tenía se le notaban dos.



Después la trabajadora le ofreció algo de tomar y la dejó sola por una hora y media.



"Tenía mucho dolor en este punto. Fue muy, muy incómodo y estaba tratando de sacar las láminas yo misma, ya que hacen que [la lejía] esté más caliente. Estaba ardiendo".

Cuando salió del lugar, las ampollas comenzaban a desarrollarse y, después de enviar las imágenes pidiendo ayuda a la peluquera, le dijeron que probara el acondicionador de coco.



"Al principio dijo que le pusieron acondicionador de coco, pero luego dijo: 'Oh, no lo lave. No lo moje. Déjelo por cuatro o cinco días'", comentó Jasmine.



Schofield optó por ir al Hospital de Lancashire. Ahí, los médicos le detectaron quemaduras graves y le dieron un gel para tratar el área afectada.

"Me sentí como si tuviera una gran cantidad de insectos que se arrastraban por toda mi cabeza. Me picaba y me quemaba mucho", agregó Jasmine.



Además, la joven detalló que tenía siete años decolorándose el cabello y nunca le había pasado algo similar; ahora tendrá que esperar al menos un año para volverse a aplicar un tratamiento.

Por otro lado, la peluquera señaló que había sido estilista por 9 años y le pidió disculpas, pero agregó que no había llagas cuando Jasmine se fue del salón.