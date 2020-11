Joven se aísla en su auto para no contagiar de Covid-19 a sus padres

ARGENTINA.- Un joven de 23 años de edad, tras dar positivo al Covid-19, decidió aislarse en el auto de la familia, para no contagiar a sus padres, quienes son del grupo de riesgo.

La historia de Ignacio García se hizo viral en redes sociales, por anteponer la vida y salud de sus progenitores, desde el primer día que le dieron el resultado de la prueba de coronavirus.

Tras darse a conocer su historia en redes sociales, la población de San Francisco, provincia de Córdova respondieron, y el joven argentino fue trasladado a un hotel, donde vivirá su cuarentena.

Di positivo en Covid-19 y me llamó la municipalidad solo para preguntarme si tuve contacto estrecho con alguien y le dije que no, que estoy arriba de un auto desde el lunes y me dijeron gracias, que tenga un buen lunes, posteó en redes sociales.