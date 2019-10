Joven salta por ventana para huir de su novio violento

BASAURI, España.- Una joven quien estaba siendo agredida por su pareja logró escapar de los golpes al saltar por la ventana de su departamento en Basauri, en España.

“Yo veía que me iba a morir, que no tenía fuerzas para sacármelo de encima” narró Rebeca, quien hizo público su caso ya que “vivió para contarlo”.

Durante la madrugada del lunes su novio, un DJ oriundo de Brasil, comenzó a golpearla contra la pared y le daba puñetazos al creer que la joven de 20 años supuestamente tenía fotos de otro chico en su celular.

Cuando su novio comenzó a asfixiarla, Rebeca logró moverse hacia una ventana la cual pateó para abrirla y escapó.

“Cogí la ventana, me agarré a los barrotes que había fuera y me tiraba para adelante. Él me cogía de las piernas y me decía '¡estás loca, que te vas a tirar!'”.