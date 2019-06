menu Logo add New file_upload Upload devices Actions notifications_active more_vert El Imparcial Mainarrow_drop_down view_quilt News equalizer Polls play_circle_outline Videos mic Audios filter Images label Tags people Persons usb News Wires explore Explorer list Feed Configurationarrow_drop_down /contenidos/2019/06/10/noticia_0079.html - draft 13:13:27 ASSIST ME add arrow_drop_down link Joven pide donaciones para ayudar a familia involucrada en pelea con racistas Upper-title Sub-title El día de ayer se compartió masivamente un video donde una pareja blanca insulta a una pareja de latinos. Summary add Body SAN FERNANDO, California.-La hija de la pareja que fue grabada en una fuerte pelea en contra de las personas que le gritaron ofensas racistas, ha abierto una página en Internet para reunir fondos en caso de que sean demandados. Un video reciente de mis padres se volvió viral después de un incidente que terminó en golpes en la carretera alimentado por racismo”. “Esta página de Gofundme es para apoyar a mis padres en caso de problemas legales”, dijo Patricia Martínez. El día de ayer se compartió masivamente un video donde una pareja blanca insulta a una pareja de latinos llamándolos “frijoleros”, quienes momentos después recibieron una fuerte golpiza en medio de una autopista. La pelea se desató después de que la pareja impidiera el paso al automóvil de la familia latina mientras transitaban por una autopista en el estado de California. Related news La disputa fue grabada en video y se observa cómo la pareja de raza blanca se acerca de manera desafiante provocando con insultos racistas a los hispanos, los cuales se bajan de su automóvil y les propinan una paliza en medio de la autopista deteniendo el tráfico. Al tiempo en que se grabó el video, la joven pedía ayuda al operador del 911 para que acudiera la policía. Youtube Iframe Sin embargo, la solicitud fue tardía pues para el momento, la pelea ya se había detenido. La grabación concluye con las dos familias subiendo a sus autos mientras intercambian más insultos. El video de la pelea fue publicado por la hija de la familia latina en su cuenta personal de Twitter y cuenta con más de 5 millones de reproducciones. Tags Hidden Tags People Category add arrow_drop_down Sources add arrow_drop_down add arrow_drop_down Author 1 Name El Imparcial Internal User searchcheckhelp_outlinemode_editmore_vert IMAGES expand_less Image previsualization /img/2019/06/10/39832974_1560192206634355_r.jpeg search Photographer add Description El día de ayer se compartió masivamente un video donde una pareja blanca insulta a una pareja de latinos. Source Tags persona×cara×sonreír×ropa×silla×vacaciones×naturaleza×al aire libre×yarda×hembra× Category add arrow_drop_down Custom preview image add arrow_drop_down add arrow_drop_down Image fotogalery 1 search Photographer add Description Source Tags Category add arrow_drop_down AUDIO & VIDEO expand_more RELACIONADAS expand_more LISTA expand_more ADVANCED expand_more PUSH expand_more SOCIAL expand_more PUBLICATIONS expand_more PREVIEW SAVE PUBLISH INFO expand_less Section Latest modification 10/06/2019 1:11 PM Status CONFIG expand_less Home zone Priority home Image home Image in article Section zone Priority section Nro title home Nro title section Nro title article Visibilidad Hide comments Auto refresh comments Hide time Hide sub-title Hide upper-title Hide author Hide Ads Instant Article DOCUMENTATION expand_less You do not have your G-SUITE account linked to the system. Click here to do it TECHNOLOGY FOR SOLUTIONS 2018