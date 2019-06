Joven homosexual sufre discriminación por su forma de vestir

BARCELONA, España.-Un joven homosexual sufrió un ataque homofóbico en un McDonalds en Barcelona por su forma de vestir, de moverse y de hablar dentro del establecimiento.

“¿En serio tengo que aguantar que un chaval me diga que no me puedo vestir así?”, cuestiona la vícitma a un guardia de seguridad, mientras su agresor lo ataca de manera verbal.

"Que yo no te digo eso, es que estás en un sitio público, yo visto bien", le dice el atacante al muchahco. "Te voy a hacer heterosexual a hostias", agrega.

Según diversos medios, el hecho sucedió el mismo día en que se celebraba el Pride Barcelona 2019.

El video del incidente se ha hecho viral en redes sociales, luego de ser compartido por diversas personalidades.

da igual como vistamos, da igual si tenemos pluma, da igual si nos besamos en publico, da igual si SOMOS NOSOTROS MISMOS, siempre habrá neandertales que les moleste ver diversidad y personas con personalidad propia. La lucha sigue, como cada año ✊ #Pride pic.twitter.com/KLez7KGq05 — Celopan✨ #MerezcoAlgoMejor (@CelopanYT) 28 de junio de 2019

El las imágenes se ve al joven, vestido con shorts de mezclilla, tenis blancos y una camiseta fluorescente.

Ahora cuando salgas te voy a dar hostias y se te va a quitar la mariconería", amenaza el agresor, para luego agregar: "A mí me estás faltando al respeto por vestir así en un sitio público y más habiendo niños pequeños”, reclama.

La página oficial PRIDE Barcelona (@PrideBarcelona) condenó el acto de homofobia y ofreció todo el apoyo a la víctima.

“Desde Pride! estamos completamente indignados con el grave episodio de homofobia sufrida ayer en un establecimiento cercano al pregón de ayer en Pza Universitat. Todo nuestro apoyo a la víctima y animamos a hacer la correspondiente denuncia (sic)”, dijo en un tuit.

Con información de Milenio