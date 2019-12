Joven confiesa haber asesinado a su hermana embarazada en EU

TEXAS.- Un hombre de Texas de 19 años fue acusado de asesinato capital después de presuntamente confesar haber matado a su hermana embarazada, escribir una nota de suicidio falsa en su nombre y dejar su cuerpo en un callejón, dijeron las autoridades el lunes.

Los oficiales arrestaron a Eduardo Arévalo el domingo por la noche después de encontrar el cuerpo sin vida de Viridiana Arévalo, de 23 años, en el suburbio de Dallas de The Colony más temprano en el día, según la policía de la ciudad. Viridiana había sido reportada como desaparecida cinco días antes.

Arévalo supuestamente mató a su hermana en su casa el 16 de diciembre. Durante su confesión, le dijo a los detectives que estaba avergonzada de ella y creía que no sería una buena madre, dijo el portavoz policial Brian Lee.

Arévalo inicialmente condujo el cuerpo de su hermana a algún lugar fuera de la ciudad del norte de Texas, donde sintió que no lo encontrarían, según un comunicado de la policía de The Colony. Pero supuestamente recuperó el cadáver la madrugada del domingo y lo trajo de vuelta a The Colony.

La policía dijo que el video del callejón donde se encontró el cuerpo de Arévalo les ayudó a realizar el arresto.

Arévalo aún no ha sido procesado y no tiene un abogado, dijo Lee. Estaba detenido en la cárcel de The Colony el lunes.