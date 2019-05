Joven admite haber secuestrado a adolescente y matado a sus padres

Un estadounidense de 21 años se declaró culpable el miércoles de matar a una pareja y secuestrar a la hija adolescente de ambos en Wisconsin en octubre pasado, en un caso que conmovió al país.

Tras el asesinato de James y Denise Closs se lanzó una búsqueda por todo el país por la desaparecida su hija Jayme, de 13 años, que pasó tres meses en cautiverio antes de escapar.

En un acuerdo con la fiscalía, Jake Patterson admitió dos cargos de asesinato en primer grado y uno de secuestro, por los que podría ser condenado a cadena perpetua. La sentencia se conocerá el 24 de mayo.

Patterson, a quien los medios locales describieron como un "solitario" con muy pocos amigos, parecía estar llorando cuando admitió su culpabilidad.

En una carta que había enviado en febrero a la televisora KARE de Wisconsin prometió que se declararía culpable para evitar que su víctima tuviera que atravesar un juicio.

Sabía que cuando me agarraran (que pensé que iba a ser mucho antes) no pelearía nada", escribió Patterson, según KARE. "La razón por la que lo hice es complicada", añadió. "Fue mayormente un impulso, no pienso como un asesino serial".