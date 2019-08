Joven abusó de sus cuñaditas e intentó comprar su silencio con obsequios

ARGENTINA.- Dos hermanitas fueron abusadas sexualmente por el novio de su hermana mayor, de 19 años, según publicó el diario Crónica.



Una noche me llevó al baño en casa y empezó a hacer cosas. Me dolía y él no me dejaba ir”, dijo una de las niñas de 9 años al fiscal Belkis Alderete, defensa y querellantes, Karina Ibáñez y Luis Palavecino.



La menor dijo que su cuñado había prometido comprarle una mochila y un estuche si se dejaba tocar.



La otra víctima, de 11 años, expresó: “A los 8 mintió que me llevaría con un amigo. Me subió a su moto y fuimos a la Costanera. Me levantó los calzones y quiso hacer cosas”.



La niña tuvo que forcejear con el joven para que la dejara en paz.



“Él me sentó delante de la moto y dijo que me iba a pegar”, añadió.



Expuso que entre los 8 y los 11 años, fue abusada “tres veces". Y agregó: "Siempre me decía que me iba a dar monedas y que me compraría juguetes”.



Una de las niñas le confesó a una vecina lo que le hacia el novio de su hermana y ella luego se lo dijo a la madre de las víctimas.



Según El Liberal, se sospecha que algunos familiares sabían acerca de los abusos y se teme que hasta hayan entregado a las pequeñas.