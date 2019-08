John pasó 21 años en la cárcel por un crimen que no cometió; lo dejan libre

ESTADOS UNIDOS.- John Miller logró la libertad después de purgar 21 años en la cárcel estatal de Pensilvania, Estados Unidos, por el asesinato de Anthony Mullen, que no cometió. El testigo que lo acusó falsamente confesó varias veces ser el criminal.



“Hoy es el día en el que finalmente puedo abrazar a mi hermano”, dijo Lamont Washington, la hermana menor del condenado injustamente, mientras lloraba frente a un tribunal de Filadelfia. “Esto ha tardado mucho en llegar.”



“Estoy muy feliz y emocionado porque tras 21 años finalmente me están escuchando y mi inocencia ha quedado al descubierto”, declaró el inocente de acuerdo con CNN.

Como parte de las celebraciones por regresar a casa el hombre, ahora libre, pidió un bus lleno de acompañantes para ir desde el presidio de Pensilvania hasta su casa en filadelfia.



A sus 20 años Miller fue acusado y condenado en 1997 por disparar y matar a un hombre en las afueras de la estación de la calle 30, en su natal filadelfia, en octubre del año anterior, según NBC10 de Filadelfia.



Pero fue el verdadero asesino el que finalmente declaró su culpabilidad.

“No puedo vivir con esto en mi conciencia”, escribió David Williams en una carta de 2002 a la madre del inocente Miller, según documentos de la corte.

“Su hijo no tenía conocimiento de este crimen. Ni siquiera estaba allí”, le explicó el criminal.



No obstante, con la justificación de que Williams no era un testigo confiable la fiscalia no le concedió la libertad a Miller, a pesar de la desesperación del joven que tuvo que pasar otra década tras las rejas desde que se negara la apelación presentada por el Pennsylvania Innocence Project.



Por su parte el abogado defensor, Tom Gallagher, apeló a una corte federal, la cual emitió una orden diciendo que otorgaría alivio si la oficina del fiscal posesionado el año pasado, Larry Krasner, accedía a revisar el caso.

Asimismo, el fiscal aceptó y pasó a estudio el proceso; la oficina encargada respondió que la evidencia en contra del condenado no era suficiente para retenerlo en el presidio, por que lo se le concedió abandonarlo.En tan solo 1 año el fiscal Krasner liberó a siete personas, al revisar sus procesos legales.“Larry está cumpliendo su promesa de corregir los errores del pasado”, dijo la fiscal auxiliar Patricia Cummings, quien dirige la Unidad de Integridad de Condenas.

Con información de Bles.com