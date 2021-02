Joe Ligon: "el delincuente juvenil más viejo de Estados Unidos" que fue liberado tras pasar en prisión 68 años

Joe Ligon con 15 años se declaró culpable de dos cargos de asesinato y fue condenado a cadena perpetua en 1953.

Poco antes, este afroestadounidense, se había unido a una pandilla que en la ciudad de Filadelfia protagonizó asaltos y robos en los que se produjeron dos muertes a puñaladas.

Aunque siempre aseguró que él no perpetró aquellos homicidios, pasó 68 años en la cárcel.

Hace unos dias, a la edad de 83 años, salió del centro de detención de Pensilvania (noroeste de EE.UU.), en el que estaba recluido, según informaron la cadena CNN y el diario Philadelphia Inquirer, que lo bautizaron como "el delincuente juvenil más viejo de Estados Unidos".

La vida de Ligon también fue dura antes de entrar a prisión.

Creció en una granja en Alabama y, cuando llegó a Filadelfia, todavía tenía muchas dificultades para leer.

En aquel entonces, los niveles de pobreza, desempleo y racismo eran altos. En esas circunstancias, el joven decidió abandonar el sistema educativo.

La pandilla a la que se unió estaba compuesta por adolescentes con similares condiciones socioeconómicas.

Su arresto se produjo en 1953 y la condena a cadena perpetua le fue impuesta ese mismo año.

