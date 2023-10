Joe Biden piensa que el muro con México "no es efectivo" y asegura que no puede evitar reforzarlo: "No puedo detener eso", dice

WASHINGTON.- Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que no está convencido de la eficacia del muro construido en la frontera con México, pero aseguró que no puede detener su fortalecimiento.

Durante una reunión en la Casa Blanca con su equipo de Seguridad Nacional, señaló que a pesar de sus solicitudes previas al Congreso, los fondos destinados al muro fronterizo no pueden ser reasignados a otras tareas.

Intenté que se reapropiara, que se redireccionara ese dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso", expresó el mandatario demócrata un día después de que su Administración ordenara reforzar esa barrera en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes.