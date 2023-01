Joe Biden habla de los documentos secretos que le encontraron; los revisa la Justicia de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, habló de los documentos secretos que fueron encontrados en la oficina que usó durante su vicepresidencia de 2017 a 2019.

El mandatario estadounidense fue cuestionado por la prensa durante su visita a México en la reunión bilateral, celebrada en Palacio Nacional.

Biden dijo que "los documentos fueron encontrados en roperos, closets" y otros lugares en su despacho; afirmó que no quiso abrirlos.

No sé qué contienen los documentos, mis abogados no me han sugerido que yo pregunte de qué se trataban los documentos. Ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente con la revisión", declaró tras la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ciudad de México.