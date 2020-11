Joe Biden: en qué consiste el equipo de expertos creado por el presidente electo para hacer frente a la pandemia de Coronavirus

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó este lunes a los miembros de su nuevo grupo de expertos sobre el coronavirus que tratará de remediar la pandemia en el país más golpeado por casos y muertes de covid-19 en el mundo.

Desde sus oficinas en Delaware, Biden dijo que una de sus "batallas más importantes" será el control del aumento de casos en EE.UU. y cómo distribuir una vacuna segura y viable entre la población.

Junto a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, lanzó un sitio web para la transición en el que afirman que también se enfocarán en la economía, migración, cambio climático y el racismo, entre otros temas.

Pero el presidente electo necesitará la ayuda de una agencia federal llamada Administración de Servicios Generales para comenzar el proceso de transición. Su director, del gobierno de Donald Trump, no ha dado ninguna indicación de cooperación.

El presidente Trump se ha negado a reconocer a su rival como el vencedor y ha lanzado una serie de impugnaciones legales a los resultados en varios estados clave.

La victoria de Biden se declaró el sábado con una proyección de votos mientras varios estados siguen con sus propios recuentos.

Biden presentó este lunes su proyecto de Junta Asesora de Transición para la covid-19.

Designó a tres copresidentes y diez miembros para integrar ese equipo.

Entre los copresidentes se encuentra Vivek Murthy, quien fue nombrado cirujano general de EE.UU. -cargo que lo acredita como jefe del Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública- por el presidente Barack Obama en 2014 y quien fue destituido por el presidente Trump en 2017.

Otro de los miembros es el inmunólogo Rick Bright, quien en el pasado ha denunciado que fue ignorado y destituido por la administración Trump por sus primeras advertencias sobre los riesgos del covid-19.

En un comunicado, Biden dijo que la junta ayudaría a controlar la propagación del virus, brindaría alivio a las familias trabajadoras, abordaría las disparidades raciales y trabajaría para reabrir escuelas y negocios.

Se fijó como prioridades:

Los comentarios del presidente Trump sobre la pandemia a menudo han entrado en conflicto con la opinión de los científicos, incluido su experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci.

El enfoque de su política será la promoción del uso de mascarillas, el distanciamiento social, el rastreo de contactos y el lavado de manos.

Los casos de coronavirus en EE.UU. desde que comenzó la epidemia se acercan a los 10 millones, con más de 237.000 muertes, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

Este lunes Biden también expresó su satisfacción por la noticia de que las firmas Pfizer y BioNTech aseguran que su vacuna en desarrollo podría evitar que más del 90% de las personas se contagien de covid-19.

Agradeció a las "mujeres y hombres brillantes que ayudaron a producir este avance y a darnos tantos motivos de esperanza", pero también advirtió que era "importante entender que aún faltan meses para el final de la batalla contra la covid-19".

Donald Trump también dio la bienvenida al anuncio de la vacuna, y tuiteó que era "una gran noticia".

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!