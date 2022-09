Joe Biden dice que la pandemia de Covid ha "terminado" en los EU

WASHINGTON.-El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una entrevista en el programa 60 minutos el domingo que la pandemia de Covid “ha terminado” en su país.

“La pandemia ha terminado”, dijo Biden en una parte del segmento.

“Todavía tenemos un problema con el Covid. Todavía estamos trabajando mucho en eso... pero la pandemia ha terminado. Si te das cuenta, nadie lleva cubrebocas. Todo el mundo parece estar en muy buena forma. Y por eso creo que está cambiando. Y creo que este es un ejemplo perfecto de ello”.

Las agencias de salud pública todavía tratan a Covid como emergencias de salud, pero el jefe de la Organización Mundial de la Salud se mostró optimista en sus comentarios la semana pasada.

Dijo que “todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista”.

"Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista", señaló Tedros, además de la solicitud de que por ese motivo, no se frenen los esfuerzos para combatir la Covid-19, ya que "un corredor de maratón no se para cuando comienza a ver la línea de meta".

Durante su rueda de prensa semanal, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el mundo "nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de Covid-19", después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.

Tedros insistió en que detenerse ahora "es correr el riesgo de más variantes del coronavirus, más muertes, más problemas y mayor incertidumbre".