Joe Biden considera reiniciar construcción de muro de Donald Trump para "tapar huecos": Reporte

WASHINTON.-Joe Biden está considerando reiniciar la construcción del muro fronterizo de Donald Trump mientras su administración continúa lidiando con una creciente crisis de inmigración que incluye un número récord de cruces ilegales.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a los empleados, según el Washington Times, que la construcción podría reanudarse para tapar las 'brechas' en la barrera actual entre Estados Unidos y México.

La medida se produce cuando Biden hizo un gran espectáculo el primer día de su administración al emitir una orden ejecutiva que congelaba los fondos del Departamento de Defensa para la construcción del muro fronterizo.

Más tarde puso fin oficialmente a la orden de emergencia en la frontera, pero había preocupaciones sobre a dónde irían los fondos que ya estaban asignados para el proyecto del muro fronterizo.

Ahora la administración de Biden se enfrenta a un número récord de migrantes que llegan a la frontera Sur todos los días y las instalaciones de detención del gobierno federal están "al tope'', según un informe independiente concluido después de una visita a los sitios.

Se dice que la NASA y otras agencias federales enviaron correos electrónicos a sus empleados preguntándoles si estaban dispuestos a ser voluntarios en las superpobladas instalaciones para niños migrantes.

Joe Biden en conferencia de prensa. Foto: EFE

Mayorkas dijo a los empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una reunión la semana pasada que la cancelación de la construcción del muro por parte de Biden dejaba 'espacio para tomar decisiones' para terminar de "tapar los huecos en la barda".

La CBP moviliza más de 300 agentes del norte y costa a la frontera con México

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está reasignando a más de 300 de sus agentes, principalmente de los sectores Norte y costa del país, hacia la frontera con México, donde no ha parado en los últimos meses el flujo de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, tanto familias como niños solos.



La agencia no indicó a Efe el número específico de agentes que están reasignando porque "debido a la sensibilidad de las fuerzas del orden", no pueden compartir números, porcentajes o ubicaciones específicas.



Sin embargo, confirmó, que "tendremos más de 300 agentes desplegados principalmente de los sectores norte y costa".



Entre los agentes reasignados temporalmente figuran miembros de la CBP en Houlton, una ciudad en el condado de Aroostook, Maine, en la frontera entre EU y Canadá.



"Debido a las fluctuaciones a lo largo de la frontera suroeste, el sector de Houlton ha desplegado agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza en el área de operaciones de la frontera suroeste (SWB)", indicó a Efe un portavoz de la agencia federal.



Señaló además en declaraciones escritas que la CBP busca con esta movilización "disuadir e interrumpir" las actividades de tráfico de personas por parte de organizaciones criminales trasnacionales "y garantizar que nuestro personal esté debidamente equipado para mantener la seguridad fronteriza".



De acuerdo con el periódico Bangor Daily News, de Maine, que atribuye la información a un oficial de la CBP que prefirió el anonimato por temor a perder su empleo, estos agentes se sumarán a más de 16.000 agentes que ya están en la frontera sur.



Indicó además al diario que los agentes estarán un mes en este operativo, aunque podrían estar más tiempo si se les requiere.



El agente expresó preocupación por las posibles implicaciones que la operación tendrá para la salud de los agentes reasignados para la frontera sur.



“Un número significativo de agentes se están exponiendo al coronavirus. No hay realmente otra opción. Como las enfermeras que cuidan de los pacientes, tenemos que cuidar a la gente que llega a la frontera", indicó, de acuerdo con el rotativo.