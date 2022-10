¿Japón está preparado para un ataque con misiles norcoreano?

JAPÓN.- Tras el pánico generado por el lanzamiento de un misil balístico que sobrevoló territorio japonés por parte de Corea del Norte, surgió una importante incógnita: ¿este país está preparado en caso de un ataque real?

Japón cuenta con una alerta denominada “J-Alert”, se trata de un sistema centralizado vía satélite que notifica a la población japonesa sobre emergencias como los misiles o terremotos. Dicha alerta fue activada en las prefecturas de Hokkaido y Aomori, las más septentrionales del archipiélago, solicitando a las personas buscar refugio subterráneo. Incluso se activó, erróneamente, en algunas áreas de Tokio.

Según información del Secretariado del Gabinete, citada por el sitio Nikkei, hasta abril de 2021 había 51 mil 994 instalaciones de concreto que funcionan como refugios temporales en este país. No obstante, advertía que en lugares como el Edificio de Gobierno Metropolitano de Tokio, el Ministerio de Defensa y otras, no hay instalaciones subterráneas que sirvan para que los ciudadanos se refugien en caso de emergencia. De hecho advierten que las instalaciones del metro, no funcionan como refugios debido a su poca profundidad.

El país realiza de vez en cuando ensayos de evacuación en caso de un ataque con misiles. La guerra en Ucrania, junto con las amenazas norcoreanas, han acentuado esa necesidad, dado que Japón es vecino de Rusia.

Aumentan compras de refugios nucleares y purificadores de radiación

En 2017, tras la prueba norcoreana, aumentaron también en Japón las compras de refugios nucleares y de purificadores de radiación. Sin embargo, ni uno ni otro son baratos.

Un purificador para seis personas costaba, en 2017, 5 mil 630 dólares (112 mil pesos mexicanos, al equivalente de hoy).

Un refugio nuclear para 13 personas costaba entonces unos 227 mil 210 dólares (4.5 millones de pesos, al equivalente de hoy).

Este tipo de refugios son sótanos reforzados y herméticos, con purificador de aire para bloquear la radiación y los gases venenosos. Están construidos con materiales que soportan una explosión, incluso una como la ocurrida en Nagasaki, en 1945, a 660 metros de donde se ubique el refugio.