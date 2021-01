Jacobson: EU agilizará solicitudes de asilo pendientes del programa Quédate en México

ESTADOS UNIDOS.- La asistente especial del presidente Joe Biden y Coordinadora de la Frontera Sudoccidental, informó que se creará un sistema para procesar de manera ordenada y más rápida las solicitudes de apoyo a las personas que permanecen bajo el programa Quédate en México, también conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP).

Lo anterior, con el objetivo de asegurar que las personas bajo el programa ya cancelado tengan posibilidad de procesar su solicitud de asilo.

Agregó, que respecto a la reunificación de familias, desconoce cuáles serán los pasos que seguirá, pero destacó que su resolución, aunque será difícil, será de suma importancia para la nueva administración estadounidense; indicó que no tiene registro del número de las familias afectdas.

Entre los gobiernos de México y Estados Unidos no se ha mencionado el tema del despliegue de la Guardia Nacional en México, pero sí han coincidido que la migración es un tema no solo bilateral sino multilateral, y “si no hay cooperación no se podrá resolver el problema ni ayudar a los migrantes a tener una vida mejor en sus países de origen”.

“Lo importante es atacar las causas y dar una respuesta de corto, mediano y largo plazo sobre todo en atención a los países del Triángulo Norte de Centroamérica", dijo Jacobson.

Además, de que la propuesta de reforma migratoria buscará regularizar a personas que ya vivían en el país antes del 1 de enero del 2021, por ello, la administración del presidente Joe Biden trabaja en cómo priorizar el programa para que todos tengan posibilidad de procesar su solicitud de asilo, aseguró.

Con información de El Economista