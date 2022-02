Ivermectina muestra 'efecto antiviral' contra Covid, dice compañía japonesa

JAPÓN.-La empresa farmacéutica y comercial japonesa Kowa Co Ltd dijo que el fármaco antiparasitario Ivermectina mostró un "efecto antiviral" contra ómicron y otras variantes del coronavirus en una investigación no clínica conjunta.

La compañía, que ha estado trabajando con la Universidad Kitasato de Tokio para probar el fármaco como posible tratamiento para la Covid-19, no proporcionó más detalles.

Los ensayos clínicos están en curso, pero la promoción de la Ivermectina como tratamiento para la Covid-19 ha generado controversia.

El destacado escéptico de las vacunas Joe Rogan, cuyo podcast en Spotify ha provocado protestas de los cantantes Joni Mitchell y Neil Young, ha generado controversia durante mucho tiempo con sus puntos de vista sobre la pandemia, los mandatos gubernamentales y las vacunas contra el Covid-19.

Rogan ha cuestionado la necesidad de vacunas y dijo que usó Ivermectina.

El medicamento no está aprobado para el tratamiento de Covid-19 en Japón, y la Administración de Drogas y Alimentos de EU, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el regulador de medicamentos de la UE y Merck, que fabrica el medicamento, han advertido contra su uso porque de la falta de evidencia científica de que tenga efecto terapéutico.

En la guía de su sitio web con fecha de septiembre de 2021, la FDA notó un creciente interés en el medicamento para prevenir o tratar el Covid-19 en humanos, pero dijo que había recibido múltiples informes de pacientes que habían requerido atención médica, incluida la hospitalización, después de automedicarse con él. .

Investiga Universidad de Oxford uso de Ivermectina

El uso de Ivermectina para tratar la Covid-19 se está investigando actualmente en un ensayo en el Reino Unido realizado por la Universidad de Oxford.

Los investigadores dijeron que todavía estaba en marcha y que no querían hacer más comentarios hasta que tuvieran resultados para informar.

Muchos tratamientos potenciales para el Covid-19 que se mostraron prometedores en los tubos de ensayo, incluida la hidroxicloroquina antipalúdica promovida por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, finalmente no mostraron beneficios para los pacientes con Covid-19 una vez que se estudiaron en ensayos clínicos.