Italia: Mujer dejó a su bebé sola durante 6 días para irse de viaje con su novio; al volver la encontró muerta

ITALIA.- Alessia Pifferi, una madre de 37 años, dejó a su bebé, de un año y medio, completamente sola durante 6 días, mientras se iba de viaje con su novio. A su regreso, la encontró muerta.

De acuerdo con El Diario, Pifferi viajó a un pueblo de Bérgamo. El 14 de julio dejó a su bebé limpia y con su biberón en la cuna. A su novio le mintió diciéndole que la había dejado con su hermana en la playa.

El fiscal Francesco De Tomassi dijo que la pequeña “murió de hambre y sed”.

El miércoles 20 de julio por la mañana, la mujer volvió a su casa y encontró el cuerpo de la niña sin vida. Le pidió ayuda a un vecino para que llamara a la policía y a la ambulancia, informó La República.

Cuando las autoridades llegaron, Pifferi contó lo que había pasado y dijo que cuando la abandonó fue consciente de que las cosas podrían terminar mal. Durante el interrogatorio, se comprobó la culpabilidad de la madre.

Cuando me fui no estaba tranquila. Sabía que estaba haciendo algo que no debería haber hecho, que podía pasar cualquier cosa. Incluso lo que sucedió después”.