Italia: Hospital de Bolonia ve un aumento en los pacientes jóvenes graves con Covid a medida que la ciudad se convierte en 'zona roja'

ITALIA.-El personal médico del principal hospital de Bolonia advirtió el miércoles que los casos de infección por Covid-19 están aumentando y presentando síntomas cada vez más graves en los pacientes más jóvenes, mientras la ciudad se prepara para entrar en una "zona roja''.

"Las cifras actuales son similares a las de la primera ola, pero ya son más altas que la segunda ola, y aún no hemos alcanzado el pico", dijo Daniela Di Luca, médica de la UCI del hospital Sant'Orsola.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El hospital ha convertido en un edificio completo y algunos departamentos para albergar a pacientes con Covid, revela el medio Ruptly.

Aunque las cifras de hospitalización son hasta ahora las mismas que hace un año, la curva está aumentando con más pacientes jóvenes que necesitan tratamiento en la UCI.

Italia impone clases online para las áreas de más contagios desde el 6 marzo

El Gobierno italiano del primer ministro, Mario Draghi, ha aprobado hoy un nuevo decreto con medidas para contener el coronavirus en el país que prevé, entre otras cosas, la educación a distancia en las regiones con mayor riesgo de contagios.



El decreto entrará en vigor el próximo 6 de marzo y estará vigente hasta el 6 de abril, y la intención es evitar que el virus se propague en las próximas semanas, en vista de la celebración de la Semana Santa.



Preocupa en el país la necesidad de contener los contagios y sobre todo las distintas variantes de la Covid-19 que se están extendiendo por el territorio nacional, una situación que ahora deberá gestionar el nuevo responsable para la emergencia, el general y excomandante de las Fuerzas de la OTAN en Kosovo Paolo Figliuolo, con la misión clave de acelerar la vacunación.



EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LAS REGIONES CON MÁS CONTAGIOS



El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, explicó en una rueda de prensa celebrada en el Palacio Chigi, sede de la jefatura del Gobierno, que se mantiene la división del país en áreas de colores -blanco, amarillo, naranja y rojo- en función del riesgo de contagios y ha destacado que "en el área roja las escuelas para todos los niveles pasarán a tener lecciones a distancia" al igual que "en territorios en los que la tasa de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 7 días haya sido superior a 250".



Para ayudar a los padres que deban atender a sus hijos en casa, el Ejecutivo ha estudiado un apoyo por valor de 200 millones de euros en concepto de permisos parentales, según la ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini.



Speranza, por su parte, recordó que el objetivo es proteger la salud de los ciudadanos y pidió que se siga respetando las medidas de seguridad, como el uso de las mascarillas, la higiene constante y evitar las aglomeraciones.



"Quiero hacer un nuevo llamamiento a nuestros ciudadanos, es evidente que necesitamos instituciones fuertes que tomen decisiones y que digan al país cómo están las cosas, estamos en una fase epidemiológica que no puede ser infravalorada, pero también necesitamos de la contribución de todos. La pandemia no se vence con un decreto, una ordenanza, sino con el comportamiento de todas las personas", argumentó.



ABREN LOS TEATROS Y LOS CINES A PARTIR DEL 27 DE MARZO



El decreto prevé que los cines y los teatros puedan abrir a partir del 27 de marzo en las zonas amarillas, siempre y cuando haya butacas preasignadas con reserva online y la capacidad no supere el 25 % del aforo máximo, hasta 400 espectadores en exterior y 200 en interior por sala.



Los museos podrán abrir también los sábados y festivos, cuando se garantice el aforo, mientras que los gimnasios, piscinas y estaciones de esquí permanecerán cerrados.



Tampoco se podrá salir de las regiones o provincias autónomas hasta el 27 de marzo, excepto por motivos de trabajo, salud o necesidad; y las peluquerías, barberías y centros de belleza estarán cerrados en todas las zonas rojas.



ATENCIÓN A LAS VARIANTES



El presidente del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro, destacó en la rueda de prensa que tras una exhaustiva investigación se ha determinado que "la variante británica tiene una prevalencia estimada del 54 %" en Italia, pero ha matizado que esta cifra se refiere al pasado 18 de febrero, con lo que actualmente "seguramente la prevalencia sea mayor".



"Tenemos una estimación de prevalencia de la llamada variante brasileña del 4,3 %, pero este 4,3 % no está extendido en todo el país, sino en algunas regiones del centro, que son Umbría, Toscana, Lacio y Las Marcas. Este dato es particularmente preocupante", apuntó.



Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli, apuntó que la variante británica se transmite con mayor facilitad en los grupos de edades entre los 10 y 19 años, pero también entre los 6 y 10 años.



UN MILITAR AL FRENTE DE LA EMERGENCIA



Draghi ya lo avisó al aceptar el encargo de formar un Gobierno que sustituyera al de Giuseppe Conte. Su intención fundamental, exigida por el jefe del Estado, Sergio Mattarella, era acelerar el suministro de una vacuna que no acaba de acelerar.



Para desarrollar esta labor acaba de nombrar al general Figliuolo, que sustituye al muy criticado Domenico Arcuri.



El nombramiento de este condecorado comandante, con experiencia en logística en países como Afganistán, avanza su intención de "implicar plenamente al Ejército" en el programa de vacunación, en palabras de Annamaria Bernini, del partido Forza Italia.



Por otro lado, Draghi ha retirado a Angelo Borrelli como jefe de la Protección Civil y puesto a Fabrizio Curcio, buen conocedor de este organismo, al que accedió en 2007 y que dirigió entre 2015 y 2017.



A lo largo de sus años de servicio, Curcio, antiguo y apreciado bombero, se ha curtido en numerosas batallas como los letales terremotos de L'Aquila del 2009 o de Amatrice en 2016 o el naufragio del crucero "Costa Concordia" en 2012.