Israel declara la guerra: Persigue a los combatientes de Hamas y bombardea Gaza: AP

TEL AVIV, Israel.- El gobierno de Israel declaró formalmente la guerra este domingo y dio luz verde para "pasos militares significativos" para tomar represalias contra Hamas por su ataque sorpresa, mientras el ejército intentaba aplastar a los combatientes aún presentes en las ciudades del sur e intensificaba su bombardeo en la Franja de Gaza. La cifra de muertos superó los mil 100 y miles resultaron heridos en ambos lados.

Más de 24 horas después de que Hamas lanzara su incursión sin precedentes desde Gaza, las fuerzas israelíes seguían combatiendo con los milicianos atrincherados en varias ubicaciones. Se reporta que al menos 700 personas han sido asesinadas en Israel, una cifra impactante en una escala que el país no ha experimentado en décadas, y más de 400 han muerto en Gaza.

La declaración de guerra anticipaba un mayor enfrentamiento, y una pregunta importante era si Israel lanzaría una invasión terrestre en Gaza, una acción que en el pasado ha provocado un aumento en las bajas.

Según el Secretario de Estado de EU, Andrew Blinken, quien habló en el programa "This Week" de ABC, alrededor de mil combatientes de Hamas participaron en el ataque del sábado por la mañana. Esta cifra subraya la magnitud de la planificación por parte del grupo militante que gobierna Gaza, el cual ha afirmado que lanzó el ataque en respuesta al sufrimiento creciente de los palestinos bajo la ocupación y el bloqueo de Gaza por parte de Israel.

Los milicianos causaron estragos durante horas, disparando contra civiles y secuestrando a personas en ciudades, a lo largo de carreteras y en un festival de música techno al que asistieron miles en el desierto cerca de Gaza. El servicio de rescate Zaka informó que retiró alrededor de 260 cuerpos del festival, y se esperaba que la cifra aumentara a medida que otros equipos de paramédicos trabajaban en la zona. No estaba claro cuántos de estos ya estaban incluidos en la cifra de muertos de Israel.

Para el domingo, Hamas y el grupo más pequeño Yihad Islámica afirmaron haber tomado como rehenes a más de 130 personas desde Israel y llevarlas a Gaza, diciendo que serían intercambiadas por la liberación de miles de palestinos encarcelados por Israel. El anuncio de los dos grupos, aunque no confirmado, fue la primera señal de la magnitud de los secuestros durante el caos.

Los cautivos incluyen a soldados y civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos, en su mayoría israelíes pero también de algunas otras nacionalidades. El ejército israelí solo ha dicho que el número de cautivos es "significativo".

Foto: AP/Fátima Shbair

Israel ha atacado más de 800 objetivos en Gaza hasta el momento, según informó su ejército, incluyendo ataques aéreos que destruyeron gran parte de la ciudad de Beit Hanoun en el rincón noreste del enclave.

Los aviones de guerra lanzaron toneladas de explosivos contra 120 objetivos en Beit Hanoun, informó el Contraalmirante israelí Daniel Hagari a los periodistas, afirmando que Hamas estaba utilizando la ciudad como base para sus ataques. No hubo información inmediata sobre las bajas, y la mayoría de la población de decenas de miles de personas probablemente huyó antes del bombardeo.

Continuaremos atacando de esta manera, con esta fuerza, de manera continua, en todos los lugares de reunión y rutas utilizadas por Hamas", dijo Hagari.

Los civiles en ambos lados ya estaban pagando un alto precio

Una fila de israelíes se formó afuera de una comisaría de policía en el centro de Israel para proporcionar muestras de ADN y otros medios que podrían ayudar a identificar a familiares desaparecidos. Mayyan Zin, una madre divorciada de dos hijos, fue una de las decenas de familias angustiadas y frustradas por lo que consideran una falta de apoyo por parte de las autoridades israelíes respecto a los familiares secuestrados.

Nadie se ha puesto en contacto conmigo desde ayer. Ni el ejército, ni el gobierno, ni la policía", dijo a The Associated Press.

Zin dijo que se enteró de que sus dos hijas habían sido secuestradas cuando un familiar le envió fotos desde un grupo de Telegram que las mostraba sentadas en colchones en cautiverio. Luego encontró videos en línea de una escena escalofriante en la casa de su exmarido en la ciudad de Nahal Oz: hombres armados que habían entrado para hablar con él, con la pierna sangrando, en la sala de estar cerca de las dos hijas aterrorizadas y llorando, Dafna, de 15 años, y Ella, de 8. Otro video mostraba al padre siendo llevado al otro lado de la frontera hacia Gaza.

Solo traigan a mis hijas a casa y a su familia. A todas las personas", dijo Zin.

En Gaza, el pequeño enclave de 2.3 millones de habitantes, aislado por un bloqueo israelí-egipcio durante 16 años desde la toma de control de Hamas, los residentes temían un asedio más intensificado. Los ataques israelíes destruyeron algunos edificios residenciales.

Nasser Abu Quta dijo que 19 miembros de su familia, incluyendo a su esposa, murieron cuando un ataque aéreo alcanzó su hogar, donde él y su familia extendida se refugiaban en el piso de abajo en la ciudad sureña de Rafah. Un disparo de advertencia israelí "rozo" un edificio a unos 100 metros de distancia, y su familia pensó que estaban lo suficientemente lejos de ese objetivo como para estar a salvo. En cambio, el siguiente ataque los alcanzó, dijo.

Insistió en que no había milicianos en su edificio. "Esta es una casa segura, con niños y mujeres", dijo Abu Quta, de 57 años, por teléfono. El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el ataque.

Alrededor de 74 mil gazatíes desplazados se encontraban en 64 refugios, y se esperaba que el número aumentara. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, informó que un colegio que albergaba a más de 225 personas recibió un impacto directo, pero no especificó de dónde provenía el fuego.

Varios medios de comunicación israelíes, citando a funcionarios del servicio de rescate, informaron que al menos 700 personas han muerto en Israel, incluyendo 44 soldados. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 413 personas, incluyendo 78 niños y 41 mujeres, murieron en el territorio. Alrededor de 2 mil personas resultaron heridas en ambos lados. Un funcionario israelí dijo que las fuerzas de seguridad han matado a 400 milicianos y capturado a docenas más.

En el norte de Israel, un breve intercambio de ataques con el grupo militante libanés Hezbollah avivó los temores de que el conflicto pudiera expandirse a una guerra regional más amplia. Hezbollah disparó cohetes y proyectiles el domingo contra posiciones israelíes en una zona disputada a lo largo de la frontera, y el ejército israelí respondió utilizando drones armados. El ejército israelí dijo que la situación se calmó después del intercambio.

"Esta guerra llevará tiempo"

La declaración de guerra a Hamas anunciada por el Gabinete de Seguridad de Israel fue en su mayoría simbólica, según Yohanan Plesner, director del Instituto para la Democracia de Israel, un grupo de reflexión local. Pero "demuestra que el gobierno cree que estamos entrando en un período de guerra más largo, intenso y significativo".

Israel ha llevado a cabo campañas militares importantes en las últimas cuatro décadas en Líbano y Gaza que ha presentado como guerras, pero sin una declaración formal.

El Gabinete de Seguridad también aprobó "pasos militares significativos". Los pasos no fueron definidos, pero la declaración parece dar al ejército y al Primer Ministro Benjamin Netanyahu un amplio mandato.

Hablando en la televisión nacional el sábado, Netanyahu prometió que Hamas "pagará un precio sin precedentes". Advirtió además: "Esta guerra llevará tiempo. Será difícil".

En un comunicado, su oficina dijo que el objetivo será la destrucción de las "capacidades militares y de gobierno" de Hamas hasta un punto que impida que amenace a los israelíes "durante muchos años".

Los israelíes todavía se están recuperando de la amplitud, ferocidad y sorpresa del ataque de Hamas. Los combatientes del grupo rompieron la valla de seguridad de Israel que rodea la Franja de Gaza temprano el sábado. Utilizando motocicletas y camionetas pickup, e incluso parapentes y lanchas rápidas en la costa, se dirigieron a comunidades israelíes cercanas, llegando hasta 22 ubicaciones.

Foto AP/Ali Mahmud

La alta cifra de muertos y la respuesta lenta al asalto apuntan a un gran fracaso de inteligencia y socavan la percepción de larga data de que Israel tiene ojos y oídos en todas partes en el pequeño y densamente poblado territorio que ha controlado durante décadas.

El ejército israelí estaba evacuando al menos cinco ciudades cercanas a Gaza y registrando la zona en busca de milicianos.

La presencia de rehenes en Gaza complica la respuesta de Israel. Israel tiene antecedentes de realizar intercambios muy desequilibrados para traer a casa a israelíes capturados.

Un funcionario egipcio dijo que Israel buscó la ayuda de El Cairo para garantizar la seguridad de los rehenes, y que el jefe de inteligencia de Egipto se puso en contacto con Hamas y el grupo más pequeño pero más radical Jihad Islámica para obtener información. Egipto a menudo ha mediado entre los dos lados en el pasado.

El funcionario dijo que los líderes palestinos afirmaron que aún no tienen una "imagen completa" del número de rehenes, pero dijeron que estaban en "lugares seguros" en toda Gaza. El funcionario, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a informar a los medios de comunicación, estimó que Hamas tenía "un gran número, varios docenas".

Egipto también habló con ambas partes sobre un posible alto el fuego, pero el funcionario dijo que Israel no estaba dispuesto a una tregua "en este momento".

En Irán, que durante mucho tiempo ha apoyado a Hamas y a otros grupos militantes, altos funcionarios elogiaron abiertamente la incursión. El presidente Ebrahim Raisi habló por teléfono con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y el líder de Jihad Islámica, Ziad al-Nakhalah, informó la agencia de noticias estatal IRNA el domingo.

El líder en la sombra de la ala militar de Hamas, Mohammed Deif, dijo que el asalto, llamado "Operación Tormenta de Al-Aqsa", fue en respuesta al bloqueo de 16 años de Gaza, a la ocupación israelí y a una serie de incidentes recientes que han llevado las tensiones entre israelíes y palestinos a su punto más alto.

En el último año, el gobierno de extrema derecha de Israel ha intensificado la construcción de asentamientos en la ocupada Cisjordania. La violencia de los colonos israelíes ha desplazado a cientos de palestinos allí, y las tensiones han aumentado en torno a la mezquita de Al-Aqsa, un sitio sagrado de Jerusalén.