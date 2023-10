Israel advierte que no proveerá suministros a Gaza si no liberan a los rehenes

ISRAEL.- El jueves, Israel afirmó que no se realizarían exenciones humanitarias en su bloqueo a la Franja de Gaza hasta que todos los rehenes fueran puestos en libertad.

Esta declaración se produjo después de un llamado de la Cruz Roja para permitir la entrega de combustible, con el fin de evitar que los hospitales, que estaban abrumados, se convirtieran en lugares de muerte.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegó a Tel Aviv en un viaje para mostrar su solidaridad con Israel, ayudar a evitar que el conflicto se extienda e intentar liberar a los rehenes.

A su lado, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo:

Israel ha prometido aniquilar al movimiento Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, en represalia por un feroz ataque contra su población civil, cuando cientos de hombres armados cruzaron la barrera y atacaron ciudades israelíes el sábado.

La cadena pública Kan informó de que el número de muertos israelíes se ha elevado a más de 1,300. La mayoría eran civiles abatidos a tiros en las calle o en una fiesta de baile. Decenas de rehenes israelíes y extranjeros fueron llevados a Gaza e Israel afirma haber identificado a 97 de ellos.

La magnitud de las matanzas ha salido a la luz en los últimos días, después de que las fuerzas israelíes recuperaron el control de las ciudades y encontraron casas sembradas de cadáveres, en las que dicen que había mujeres violadas y asesinadas, y niños tiroteados y quemados.

Israel ha respondido hasta ahora sometiendo a Gaza, donde viven 2.3 millones de personas, a un asedio total y lanzando la campaña de bombardeos más potente en los 75 años de historia del conflicto palestino-israelí, la que ha destruido barrios enteros.

Las autoridades de Gaza afirman que 1,354 palestinos han muerto y más de 6.000 han resultado heridos en los bombardeos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha dicho que el combustible que alimenta los generadores de emergencia de los hospitales de Gaza podría agotarse en cuestión de horas.

"Sin electricidad, los hospitales corren el riesgo de convertirse en tanatorios", dijo el director regional del CICR, Fabrizio Carboni. "La miseria humana causada por esta escalada es aborrecible, e imploro a las partes que reduzcan el sufrimiento de los civiles".

El ministro israelí de Energía, Israel Katz, dijo que no habría excepciones al asedio si no se liberaba a los rehenes israelíes.

¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se levantará ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los rehenes israelíes vuelvan a casa. Humanitario por humanitario. Y que nadie nos dé lecciones de moral", publicó Katz en la plataforma de redes sociales X.