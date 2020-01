Irán podría recurrir a la ciberguerra contra EU: Catedrática de la UNAM

TEHERÁN.-Tras el asesinato del líder militar iraní Qasem Soleimani se ha especulado que es el foco que utiliza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para distraer a quienes seguían de cerca su proceso de juicio político, o impeachment.

“Es jugar con fuego porque esto genera situaciones críticas en Medio Oriente, región con una precaria estabilidad y hay muchos intereses en juego”, explicó María Cristina Rosas, experta en relaciones Internacionales.

De acuerdo con la doctora Rosas González, a pesar de que EU ha aumentado sus efectivos bélicos en la zona, países como Rusia y China van a optar por la mesura, sus intereses se verían afectados.

A pesar de que la situación entre estos países ha sido tensa desde que Trump llegó al poder, “no nos estamos dirigiendo a una tercera guerra mundial porque no hay apoyo de la comunidad internacional, hay muchos intereses en juego”.

Por otro lado, afirmó que tras los ataques evidentemente habrá una respuesta, pero Irán no va a buscar una confrontación tradicional, subrayó la catedrática de la UNAM, ya que ese país tiene un desarrollo en ciberguerra sofisticado.

En muchas ocasiones ha realizado ataques a sitios de información estratégica, “EU tiene capacidades bélicas que ningún otro país puede igualar, pero los países han optado por la ciberguerra que tiene consecuencias devastadoras”.

En un contexto de año electoral para Estados Unidos una guerra genera apoyos para un presidente, pero la política exterior no tiene importancia para el ciudadano de calle.

Si se acepta la hipótesis de que lo hace como distractor gozaría de popularidad, aunque todo dependerá de cómo se comporten los mercados internacionales, “estamos entrando en recesión y si ésta cae en EU, Trump no se reelige ni a patadas”, afirmó.

Finalmente refirió que Estados Unidos tendrá que ser cuidadoso, no tiene el consenso de sus aliados y no puede maniobrar como quiere, no es que Estados Unidos no esté preparado para los ciberataques pero por más seguro y apertrechado que esté siempre es vulnerable.