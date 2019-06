Irán: Cercanos a Trump están "sedientos de guerra"

TEHERÁN.-El ministro iraní de Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, dijo hoy después de la imposición de las nuevas sanciones por parte de Washington, que los cercanos al presidente estadounidense, Donald Trump, "están sedientos por una guerra".



Donald Trump tiene 100 por 100 razón respecto a que el ejercito de EU no tiene nada que hacer en el Golfo Pérsico, la retirada de las fuerzas estadounidenses (del Golfo Pérsico) está totalmente en línea de los intereses de Estados Unidos y el mundo", dijo Zarif, en un mensaje publicado en su cuenta de Titter.

"Pero ahora está claro que el Equipo B no está preocupado por los intereses de los Estados Unidos. Ellos desprecian la diplomacia y están sedientos por una guerra", tuiteó Zarif.



Como "equipo B" Zarif se refiere al asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.



Ayer Zarif en otro twitt, señaló que el "equipo B" casi conduce al presidente estadounidense, Donald Trump, a desatar una guerra.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la imposición de sanciones financieras al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, y a ocho comandantes iraníes.



Según Trump, las nuevas sanciones "negarán al líder supremo, su oficina y a aquellos más cercanos a él el acceso a recursos financieros clave".



"Esta medida responde a una serie de comportamientos agresivos del régimen iraní en las últimas semanas, incluido el derribo de un dron estadounidense" el pasado jueves, afirmó el mandatario.



Además, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, adelantó que Washington planea sancionar esta semana al propio Zarif, una figura clave en la negociación e impulsor del acuerdo nuclear de 2015.



El aparato derribado por Irán el 20 de junio, era un dron, un avión no tripulado de vigilancia de gran envergadura y sin armas del modelo MQ-4 Triton y fue derribado por un misil tierra-aire del sistema de defensa aérea Jordad 3, diseñado y fabricado en Irán.



Según Irán, el avión no tripulado violó las normas internacionales al cruzar las fronteras iraníes y entrar en su jurisdicción, pero Washington asegura que su dron no violó el espacio aéreo iraní y que fue derribado cuando sobrevolaba aguas internacionales.