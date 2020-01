Irán busca reducir arsenales y alcanzar acuerdos para dar "esperanza" a Oriente Medio

Nueva Delhi.- El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Yavad Zarif, abogó este miércoles por que los países de Oriente Medio reduzcan sus arsenales de armamento y alcancen acuerdos de no agresión para llevar "esperanza" a la región.



Zarif hizo el llamamiento durante su participación en un foro internacional en Nueva Delhi, en el que también dudó sobre la viabilidad de un nuevo Pacto Nuclear con Estados Unidos.



El responsable de la diplomacia iraní dijo que los países del Golfo Pérsico deberían unirse para buscar la paz y la seguridad.



Ello - dijo - bajo un pacto, para el que "hemos establecido una canasta de principios: de no intervención, no interferencia y no agresión".



Todo eso más un conjunto de medidas de fomento de la confianza (...) construido en una base de transparencia militar, incluso para reducir armamentos. Quiero decir que Irán está muy interesado en la reducción de armamentos porque nuestro gasto militar está ahora entre los más bajos de la región", aseguró.



"Todo esto es parte de un paquete que nosotros denominamos esperanza, porque necesitamos esperanza en esta región", concluyó.



PACTO NUCLEAR

Preguntado sobre si el Plan Conjunto de Acción Integral (JCPOA, en inglés) y más conocido como "Pacto Nuclear" está acabado, Zarif respondió que "depende de Europa", después de que Francia, Alemania y el Reino Unido recurrieran al mecanismo de resolución de diferencias, al considerar que Irán incumple sus compromisos.



Sobre ello, recordó que el país persa fue el primero en recurrir a dicho mecanismo después del abandono del pacto por parte de Estados Unidos en 2018.



Asimismo, Zarif expresó sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump.



"Los Estados Unidos no implementaron sus compromisos, ahora se ha retirado. Tuve un acuerdo con EE.UU. y EE.UU. lo rompió. Si tengo un trato con Trump, ¿cuánto durará?", indicó.



En el mismo sentido, el presidente iraní Hasan Rohaní advirtió hoy a los miembros europeos del pacto de que "un paso erróneo" de los mismos irá en su "detrimento".

El JCPOA fue firmado en 2015 por Estados Unidos, Irán, Francia, Alemania, Reino Unido, China y Rusia, con objeto de limitar el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



UN ERROR IMPERDONABLE

Zarif, que participaba del foro económico, geopolítico y de seguridad Diálogos de Raisina, organizado por el Gobierno indio, reconoció que el derribo mediante misiles de un avión comercial ucraniano con 176 personas a bordo - todas murieron - tras despegar de Teherán la semana pasada fue "un error imperdonable".



No obstante, criticó que el error se produjo por la escalada de tensión a la que Estados Unidos llevó al país tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani hace dos semanas en Irak.



"Estados Unidos necesita pensar de nuevo sobre nuestra región, está cometiendo error sobre error y ahora tenemos el desastre de un avión civil derribado (...) la gente comete errores, errores imperdonables, pero sucedió durante un tiempo de crisis", dijo.



Asimismo, calificó a la Administración Trump de "ignorante y arrogante" por pensar que el asesinato de Soleimani haría que "la gente bailase en las calles de Teherán y Bagdad" y que, en cambio, se encontró con "millones honrando al general".