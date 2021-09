Investigadores alertan sobre reacciones alérgicas de tintes para cabello en pacientes recuperados de Covid-19

REINO UNIDO.- Investigadores británicos informaron sobre reacciones alérgicas de tintes para el cabello en personas recuperadas de Covid-19, lo cual fue denunciado por peluqueros y estilistas de varias regiones de Reino Unido, y ya se encuentra en investigación.

De acuerdo a Milenio, quien retoma la información de la BBC, las reacciones alérgicas que se han presentado son erupciones y quemaduras en la piel en clientes que anteriormente se habían contagiado de coronavirus, motivo por el que los propietarios de las estéticas están tomando medidas legales para evitar problemas por esta situación.

Ante esto, la Federación Nacional de Cabello y Belleza (NHBF), encargada de representar a peluqueros y esteticistas, recomendó a sus asociados realizar pruebas con parches adicionales antes de comenzar un tratamiento de cabello con productos químicos en cualquier cliente.

Por su parte, el Imperial College ubicado en Londres, ya se encuentra investigando si el Covid-19 podría haber reprogramado el sistema inmunológico a tal grado que los productos afectan la piel de las personas, algo que ya ha pasado con otros virus.

Los informes señalan que las reacciones alérgicas se empezaron a presentar el año pasado, aunque se están reportando actualmente, sin embargo, los peluqueros hicieron que los clientes pudieran tomar medidas ante los posibles riesgos para su organismo.

Una de las personas que sufrió estas alergias es Gemma, clienta que venía utilizando el mismo tinte de cabello desde hace 10 años y dio positivo a Covid-19 en meses pasados.

Gemma comentó que tuvo que utilizar un parche de tinte debido a los protocolos de la estética a la que fue, y en 48 horas comenzó a sufrir alteraciones.

Vine, me hice la prueba del parche. Al día siguiente, sentí una sensación de ardor muy caliente detrás de la oreja que empeoró progresivamente hasta el punto en que me había quitado capas de piel de detrás de la oreja. La reacción es tan severa. Todo mi cuero cabelludo, mi cara, simplemente no puedo imaginar lo que me hubiera pasado (…) Pensé: 'Oh, es un poco exagerado tener que venir al salón, esperar 48 horas cuando todo lo que quería hacer era teñirme el cabello'. Sin embargo, gracias a Dios que ella (la peluquera) implementó esa política", declaró.