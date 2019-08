Investigación contra Epstein continúa pese a muerte

NUEVA YORK (AP) - Jeffrey Epstein murió de un aparente suicidio en su celda de la cárcel, lo que provocó una investigación federal adicional sobre su muerte junto con una que ya examinaba acusaciones de abuso sexual y conspiración contra él.

Epstein, un rico financiero acusado de orquestar una red de tráfico sexual y abusar sexualmente de docenas de niñas menores de edad, fue encontrado el sábado por la mañana sin responder en su celda en el Centro Correccional Metropolitano, según el Buró Federal de Prisiones. Más tarde fue declarado muerto en el New York Presbyterian-Lower Manhattan Hospital.

Epstein había sido puesto en vigilancia de suicidio después de que lo encontraron hace poco más de dos semanas con moretones en el cuello, según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizado para discutirlo públicamente. Pero lo sacaron del reloj a fines de julio y, por lo tanto, no estaba en el momento de su muerte, dijo la persona.

El Procurador General William Barr, pidiendo una investigación por parte del FBI y la oficina del inspector general del Departamento de Justicia, dijo que estaba "horrorizado" al enterarse de la muerte de Epstein mientras estaba bajo custodia federal.

"Señor. La muerte de Epstein plantea serias preguntas que deben ser respondidas ", dijo Barr en un comunicado.

A Epstein, de 66 años, se le negó la libertad bajo fianza y se enfrentó a hasta 45 años tras las rejas por cargos federales de tráfico sexual y conspiración revelados el mes pasado. Se había declarado inocente y estaba en espera de juicio.

La investigación federal sobre las acusaciones continúa, dijo el fiscal estadounidense Geoffrey Berman. Señaló en un comunicado el sábado que la acusación contra Epstein incluye un cargo de conspiración, lo que sugiere que otros podrían enfrentar cargos en el caso.

La muerte de Epstein plantea preguntas sobre cómo la Oficina de Prisiones garantiza el bienestar de reclusos de tan alto perfil. En octubre, el gángster de Boston James "Whitey" Bulger fue asesinado en una prisión federal en West Virginia donde acababa de ser transferido.

El senador de Nebraska, Ben Sasse, miembro republicano del Comité Judicial del Senado, escribió el sábado en una carta mordaz a Barr que "las cabezas deben rodar" después del incidente.

Cada persona en el Departamento de Justicia, desde el personal de la sede principal de Justicia hasta el carcelero nocturno, sabía que este hombre era un riesgo de suicidio y que no podía permitirse que sus oscuros secretos murieran con él". Sasse escribió.

La retirada de Epstein de la vigilancia del suicidio habría sido aprobada tanto por el director de la cárcel como por el psicólogo jefe de la instalación, dijo Jack Donson, un ex funcionario de la prisión que trabajó para la Oficina de Prisiones durante más de dos décadas.

El viernes, Virginia Giuffre, una de las acusadoras de Epstein, publicó más de 2.000 páginas de documentos relacionados con una demanda ya resuelta contra la ex novia de Epstein. Los registros contienen acusaciones gráficas contra Epstein, así como la transcripción de una deposición de Epstein en 2016 en la que se negó repetidamente a responder preguntas para evitar incriminarse.

Giuffre, en una entrevista con The New York Times, dijo que está agradecida de que Epstein nunca volverá a dañar a nadie, pero está enojado porque no habría oportunidad de verlo responder por su conducta.

"Hemos trabajado muy duro para llegar aquí, y él también nos lo robó", dijo al periódico.

Sigrid McCawley, abogada de Giuffre, dijo que el suicidio de Epstein menos de 24 horas después de que se revelaron los documentos "no es una coincidencia". McCawley instó a las autoridades a continuar su investigación, centrándose en los asociados de Epstein a quienes dijo que "participaron y facilitaron el horrible esquema de tráfico sexual de Epstein".

El arresto de Epstein atrajo la atención nacional, particularmente enfocándose en un acuerdo que permitió a Epstein declararse culpable en 2008 de solicitar un menor para prostituirse en Florida y evitar cargos federales más serios.

Los fiscales federales en Nueva York reabrieron la investigación después de que los informes de investigación de The Miami Herald despertaron la indignación por ese acuerdo.

Sus abogados sostuvieron que los nuevos cargos en Nueva York estaban cubiertos por el acuerdo de culpabilidad de 2008 y que Epstein no había tenido ningún contacto ilícito con niñas menores de edad desde que cumplió su condena de 13 meses en Florida.

Antes de sus problemas legales, Epstein llevó una vida de lujo extraordinario que atrajo a personas poderosas a su órbita. Socializó con príncipes y presidentes y vivió en una isla privada del Caribe de 100 acres y una de las mansiones más grandes de Nueva York.