Influencer sacrifica a su perro luego de que este mordiera a su hijo; la critican en redes sociales

EU.-Nikki Phillippi, influencer que radica en Nashville, Tennessee, recibió una gran cantidad de críticas en sus redes sociales puesto que el pasado 3 de mayo publicó un video en el que anunció que habían sacrificado a su perro por haber mordido a su hijo.

Nikki y su esposo Dan, comentaron que no podían dar en adopción a su mascota ya que que el animal había estado con ellos toda su vida.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En el clip, aseguró que se encontraba en shock después de tomar esa decisión y que no bromeaba al decir que ese había sido el día más triste de su vida.

No obstante, seguidores de su canal y público en general no empatizaron con la creadora de contenido, puesto que aseguraron que no era necesario acabar con la vida del perro llamado Bowser, quien tenía más de 9 años.

Reacciones en internet

Por su parte, otras personas señalaron que Nikki había mencionado alguna vez que el perro tenía problemas de comportamiento debido a que fue atacado cuando era un cachorro y sin embargo dejaba que su hijo molestara al animal y le robara su plato de comida y fue en una de esas ocasiones cuando el perro lo mordió.

Incluso la youtuber que cuenta con más de 1 millón de suscriptores en esa plataforma y que registra más de 400 mil seguidores en Instagram decidió poner en privado todas sus cuentas, puesto que las críticas y los comentarios que le recriminaban su decisión no cesaban.