Influencer fitness muere luego de negar que Covid-19 fuera real

Priluky, Ucrania.- El influencer del fitness Dmitriy Stuzhuk falleció a la edad de 33 años después de sufrir complicaciones relacionadas con Covid-19. Cabe recordar que en publicaciones anteriores afirmó que el virus "no era real".

De acuerdo con eonline.com, la ex esposa de la estrella de las redes sociales, Sofia Stuzhuk, con quien tuvo tres hijos, confirmó su muerte en una publicación detallada de Instagram el sábado 17 de octubre.

"Sí, no tuvimos una buena relación. Sí, hubo muchos problemas. Pero esta relación nos dio tanto", compartió Sofía en ruso, que ha sido traducido al inglés. "Hemos vivido y experimentado mucho contigo. Estuviste allí en pena y alegría ... Te estaré agradecido por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos".

"Ya no estábamos juntos, pero no me duele menos", continuó. "Lo siento mucho ... lo siento. Gracias por todo, mi persona importante, mi maestro principal, mi guía, el padre de mis hijos".

Para terminar, ella escribió: "Tú eres nuestro ángel de la guarda y tu amor siempre protegerá a nuestros ángeles. Qué doloroso es darse cuenta de ... Bendito recuerdo tuyo, Dima Stuzhuk".

A principios de esta semana, Dmitriy actualizó a su millón de seguidores sobre su salud en una publicación de Instagram.

"CORONAVIRUS" COVID ", DÍA 8", comenzó su pie de foto en ruso, que también ha sido traducido al inglés. "Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de volver a casa, por primera vez hubo entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos de manera convincente: yo también pensé que no hubo covid ... Hasta que me enfermé ".

Según The Sun, el influencer del fitness contrajo Covid-19 durante un viaje a Turquía y fue tratado en su Ucrania natal.

La sensación de las redes sociales también se refirió a esto en su publicación de Instagram, escribiendo: "Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo. tiempo, me dolía un poco el estómago ".

"Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, así que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir bajo el aire. acondicionamiento ", continuó. "Después de regresar de Turquía, inmediatamente fui a hacerme varias pruebas, me hice una ecografía y, por si acaso, decidí hacerme una prueba de COVID. Resultó ser positiva".

Dmitriy explicó que tomó una tomografía computarizada, y luego "le recetaron un tratamiento y comenzó a insistir en la hospitalización".

"Esta es otra historia, porque ahora hay remodelaciones, el hospital está completamente lleno de gente, algunos viven en el pasillo", explicó. "¡No hay comida, ni papel, ni cubiertos! Nadie me advirtió sobre esto".

El gurú del fitness también describió su tratamiento en detalle, compartiendo: "Me dieron un aparato de oxígeno para respirar, ya que tengo un nivel de oxígeno bajo (aunque creo que se considera crítico después de los 90, para mí 94-96 es bastante permisible para tratamiento en casa, el médico en la sala de espera me dijo lo mismo) ".

Explicó que sí terminó siendo tratado en casa, después de sentir que era "más conveniente y cómodo".

Sin embargo, The Sun informa que Dmitriy fue llevado de regreso al hospital después de sus tratamientos en el hogar. Sofia dijo, según el medio, que su exmarido estaba en estado "grave" e "inconsciente".

Ella reveló que la estrella del fitness tenía problemas con su sistema cardiovascular. "Su corazón no se las arregla", expresó en ese momento. "Su estado es extremadamente grave. Nadie puede hacer nada con esto".

Poco después falleció.