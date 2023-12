Influencer de Hawái es asesinada frente a su hija por su marido, quien después se quitó la vida

HONOLULU, Hawái.- Una influencer hawaiana y empresaria de belleza recibió un disparo mortal frente a su hija por parte de su exmarido, en lo que las autoridades están investigando como asesinato-suicidio, dijo la policía.

Theresa Cachuela, de 33 años, madre de tres hijos y propietaria de House of Glam Hawaii LLC en Waipahu, fue asesinada a tiros en la cabeza por Jason Cachuela, de 44 años, en el estacionamiento del Pearlridge Center el viernes por la mañana, informó el Honolulu Star-Advertiser.

Su hija presenció el tiroteo y le dijo a la policía que su padre apretó el gatillo, según KITV. Los medios locales informaron que la niña tenía entre 6 y 8 años.

Según los informes, Jason se pegó un tiro poco después de huir de la escena en un Mazda gris.

La policía está investigando las muertes como un asesinato-suicidio, que ocurrió dos semanas después de que un juez concediera la petición de Cachuela de una orden de protección contra su exmarido.

Cuando la policía entregó a Jason la TRO, recuperaron sus cinco armas de fuego registradas, informó el medio.

Su hija menor es la que trágicamente vio todo”, dijo la madre de Cachuela, Lucita Ani-Nihoa, a Hawaii News Now. “Ella está traumatizada. Tiene tanta fe esta niña. Ella simplemente… empezó a orar… Ella no lo cree. Ella no cree que su mamá se haya ido. No lo creo”.