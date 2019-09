¡Increíble! Mujer causa caos en vuelo al abrir puerta de seguridad porque tenía calor

BEIJING, China.-Una pasajera de Xiamen Airlines retrasó la salida de su vuelo en una hora cuando abrió la puerta de salida de emergencia del avión porque, según los informes, sintió que la cabina estaba "demasiado cargada" y quería "un soplo de aire fresco".

Las imágenes de video del increíble incidente se volvieron virales en las redes sociales en China.

El 23 de septiembre, la mujer no identificada sintió mucho calor cuando se realizaba el proceso de embarque para el vuelo MF 8215, que viajaba desde el aeropuerto internacional de Wuhan Tianhe a la ciudad de Lanzhou, informa el Daily Express.

Aunque las azafatas le habían advertido a la pasajera que no tocara la palanca de la salida de emergencia cerca de su asiento, según el medio The Sun, ella no escuchó, y abrió la puerta.

Más tarde, la mujer justificó su decisión alegando que la cabina "se congestionó" y justificó que quería "un soplo de aire fresco".

El acto ilícito retrasó el despegue del avión en una hora. Se tuvo que llevar a cabo una segunda ronda de inspecciones de seguridad, mientras que los funcionarios de la aerolínea tuvieron que cerrar la puerta nuevamente.

Durante ese tiempo, se llamó a la policía y la pasajera fue arrestada en la escena por el delito, informa Express.

Según el medio, las imágenes de video de la sorprendente escena, protagonizada por la puerta del avión abierta y pasajeros confundidos, se han vuelto masivamente virales en las redes sociales en China, acumulando más de 18 millones de visitas hasta la fecha.

El South China Morning Post informó que la mujer probablemente recibirá una multa por sus acciones, ya que abrir la salida de emergencia en un avión se clasifica como alterar el orden público.

Con información de Fox News