Impactantes fotos: Kilimanjaro sufre deshielo por el cambio climático

ÁFRICA.-El escalador de hielo, Will Gadd, ha reportado la destrucción del hielo del Kilimanjaro, en Tanzania, provocado por la crisis climática.

El aventurero de renombre mundial descubrió que subir la montaña de hielo ya no era posible debido a la gran reducción de sus glaciares.

Gadd, la primera persona en escalar las congeladas Cataratas del Niágara, esperaba escalar el hielo restante sobre el pico más alto de África con su compañera Sarah Hueniken en febrero.

Pero cuando llegaron allí, descubrieron que la ruta Messner extremadamente desafiante que querían intentar, escalada solo una vez desde la década de 1980, había perdido tanto hielo que era imposible escalarlo.

“El viaje me abrió los ojos”, dice Gadd, quien está ayudando a crear conciencia sobre los frágiles ecosistemas montañosos y el deshielo de los glaciares.

“Estoy realmente decepcionado por perder la oportunidad de escalar la Ruta Messner, pero me he dado cuenta de que mi huella de carbono, de alguna manera, contribuyó a la pérdida de hielo. Me da cuenta de lo rápido que está cambiando el clima, especialmente en entornos ultrasensibles como los glaciares en los trópicos ".

En África, solo el Kilimanjaro, el monte Kenia y la cordillera Rwenzori a lo largo de la frontera de la República Democrática del Congo y Uganda tienen glaciares tropicales.

Sus grandes altitudes de más de 5 mil metros sobre el nivel del mar significan temperaturas bajo cero la mayor parte del año. Sin embargo, la cobertura y la masa de los glaciares han disminuido drásticamente desde el siglo XIX.

“Las montañas importan”, dice Musonda Mumba, experta en ecosistemas montañosos. “Dada la velocidad y magnitud sin precedentes del cambio climático en las regiones montañosas, se deben desarrollar estrategias de adaptación y se deben implementar soluciones prácticas con urgencia”.

El Kilimanjaro, un volcán inactivo que se eleva 5mil 985 metros sobre el nivel del mar, es en muchos sentidos el símbolo del declive de las capas de hielo tropical.