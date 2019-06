Impacta video de Angela Merkel temblando

BERLÍN, Alemania.-La canciller alemana Angela Merkel lució vacilante y temblorosa el martes al recibir en la cancillería al nuevo presidente ucraniano bajo un sol fuerte en Berlín y dijo luego que evidentemente no había bebido suficiente agua.

Aquejada por temblores visibles, Merkel -quien cumple 65 años el mes próximo- frunció los labios al tratar de controlarse de pie junto al mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskiy bajo una temperatura de 28 grados mientras una banda militar tocaba los himnos nacionales.

Después de los himnos, Merkel pareció reponerse, al recorrer con paso rápido la alfombra roja junto a Zelenskiy hacia el interior del edificio y hacer una pausa para recibir el saludo de la banda militar.

Alrededor de una hora después, tras la reunión,

dijo en una conferencia de prensa conjunta que habían hablado de asuntos bilaterales y el proceso de paz de Minsk durante la primera visita de Zelenskiy a la capital alemana desde que asumió la presidencia.

Merkel sonrió cuando un periodista preguntó si el temblor era motivo de preocupación. Respondió que se sentía bien. "Desde entonces he bebido al menos tres vasos de agua, lo que aparentemente necesitaba y ahora me siento muy bien", dijo.

Rio y miró a Zelenskiy con una sonrisa cuando el presidente aseguró que Merkel había estado "totalmente segura" a su lado.

Según la agencia noticiosa dpa, no era la primera vez que se veía a Merkel temblar bajo el sol en un día de calor. No precisó la fecha de ese incidente, pero dijo que también lo atribuyeron a que no bebía suficiente agua.

No es de conocimiento público si Merkel, primera ministra desde 2005, tiene problemas de salud. Las leyes de privacidad alemana son muy estrictas con respecto a esa clase de información.