Ida: Nueva York declara estado de emergencia tras las "brutales inundaciones" provocadas por la tormenta tropical

La tormenta tropical Ida está golpeando fuertemente a la ciudad de Nueva York, con intensas lluvias e inundaciones repentinas.

El alcalde Bill de Blasio declaró este miércoles el estado de emergencia en la ciudad asegurando que está ante "un evento meteorológico histórico" con "brutales inundaciones" y "condiciones peligrosas" en las carreteras.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos afirmó que se registraron 3,15 pulgadas (8 cm) de lluvia en el Central Park de Nueva York en solo una hora.

La policía de Nueva York ha instado a la gente a mantenerse alejada de las carreteras y el departamento de bomberos ha dicho que está respondiendo a llamadas en toda la ciudad.

Gran parte de la línea de metro de la ciudad permanece cerrada y muchos servicios de trenes y vuelos desde Nueva York y Nueva Jersey están suspendidos.

