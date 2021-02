Hunter, hijo de Joe Biden, ¿tuvo amorío con la viuda de su hermano y la hermana de ella?

WASHINGTON, D.C.- Hunter Biden sostuvo una controversia pasional con la viuda de su hermano Beau, Hallie, mientras intercambiaba mensajes de texto obscenos, se 'divertía' e incluso alquilaba una casa con su hermana, según reveló DailyMail en exclusiva.

La hermana mayor de Hallie Biden, Elizabeth Secundy, quien se separó recientemente de su esposo durante 15 años, se refirió a Hunter como su 'príncipe' y le dijo que lo amaba, en una serie de mensajes de texto que datan de 2016.

La relación de la pareja se reveló en archivos y correos electrónicos recuperados de la computadora portátil de Hunter, cuyo contenido se hizo público el año pasado, después de que fuera abandonada en una tienda de computadoras de Delaware.

Aunque Hunter ha prometido revelar detalles de su vida personal y sus luchas con el alcohol y las drogas en sus próximas memorias, no está claro si Hunter ha incluido detalles de su relación con Secundy.

El asediado padre de cinco, ahora de 51 años, se separó de su primera esposa Kathleen en 2015. Cuando su hermano Beau murió de cáncer cerebral ese año, se volvió cercano a su afligida cuñada.

Hallie y él se convirtieron en pareja en 2016, según una entrevista que Hunter le dio al New Yorker hace dos años.

La relación poco convencional se reconoció públicamente por primera vez en marzo de 2017, cuando Joe Biden emitió una declaración dando su bendición a Hunter y Hallie, de 46 años.

Pero los correos electrónicos y los mensajes de texto de la computadora portátil abandonada de Hunter, registrados en hojas de cálculo y revisados por DailyMail.com, revelan que su relación romántica con su cuñada era aún más complicada y escandalosa.

Un intercambio de mensajes de texto recuperado del disco duro de la computadora portátil reveló una conversación sexual entre Hunter y Secundy en septiembre de 2016, en el momento en que habría estado saliendo con Hallie.

Hunter se ofreció a enseñarle a Secundy "cómo masturbarse" y se refirió a la compra de sus "bragas".

Secundy, ahora de 49 años, también se refirió a Hunter como su 'príncipe' y le dijo que lo amaba en los mensajes de texto.

Los archivos en la computadora portátil sugieren que la relación continuó hasta bien entrado el 2018, con un documento que muestra que habían alquilado una casa juntos a partir de julio de ese año.

La vida amorosa de Hunter ya ha sido fuente de varios escándalos en los años transcurridos desde que se separó de su primera esposa Kathleen, la madre de sus tres hijas.

Después de levantar algunas cejas por salir con su cuñada, se reveló que el ex cabildero tuvo un hijo con una stripper de DC cuya paternidad inicialmente negó, y luego se casó con su esposa actual, Melissa, solo seis días después de conocerla en 2019. Ellos también tienen ahora un hijo de un año, que lleva el nombre del difunto hermano de Hunter.

Hunter se encontró en problemas una vez más en 2020 cuando su computadora portátil, que supuestamente había dejado en una tienda de computadoras de Delaware para ser reparada, cayó en manos de varias organizaciones de medios y el FBI.

Las fotos recuperadas del dispositivo lo mostraban posando con una pipa de crack en la boca y festejando con prostitutas.

Los documentos de la computadora portátil también expusieron los controvertidos negocios de Hunter con el gigante petrolero chino CEFC, lo que llevó a una investigación de fraude fiscal federal y una investigación del Comité de Inteligencia del Senado sobre la influencia política indebida de los chinos.

Los mensajes de texto recién desenterrados entre Hunter y Secundy podrían arrojarlo a otra controversia y poner en duda la línea de tiempo de sus relaciones que ha dado anteriormente en entrevistas.

El hermano mayor de Hunter, el hijo mayor de Joe Biden, Beau murió de cáncer cerebral en mayo de 2015 a la edad de 46 años, sacudiendo a la familia hasta la médula.

Hunter había luchado con el abuso de drogas y alcohol durante años, y Beau, un ex fiscal general de Delaware, a menudo lo ayudaba a volver a la sobriedad y lo alentaba a ir a rehabilitación.

Dos meses después de la muerte de Beau, Hunter volvió a caer del vagón y se mudó de su casa después de romper su pacto de sobriedad con su esposa Kathleen, según una entrevista que le dio al New Yorker en 2019.

Los documentos de divorcio de la pareja dicen que se separaron formalmente en octubre de 2015, pero no fue hasta diciembre del año siguiente que Kathleen presentó oficialmente una solicitud para poner fin a su matrimonio.

Los archivos recuperados de la computadora portátil de Hunter muestran que el hijo del presidente redactó varios mensajes largos y emocionales para sus amigos y familiares con los que estaba discutiendo, y los guardó como notas en su computadora.

En una nota sin fecha, Hunter se refiere a su ex esposa acusándolo de "tener sexo" con Hallie el día después de la muerte de su esposo.

`` Realmente fue devastador para mí que adoptaras la narrativa de Kathleen: 'Papá y tía Hallie (las palabras de K exactamente para mí esta noche por teléfono con chicas en la habitación) estaban F *** ING el día después de la muerte del tío Beau' ', escribió.

No está claro a quién iba dirigida la nota y si Hunter terminó enviándola.

Otro correo electrónico también reveló que Hallie había acusado a Hunter de serle infiel al principio de su relación, mientras ella intentaba conseguirle ayuda por abuso de sustancias.



El correo electrónico parece contradecir la declaración anterior de Hunter sobre cuándo comenzó su relación con Hallie. En una entrevista de 2019 con The New Yorker, Hunter afirmó que su relación romántica comenzó en el otoño de 2016.

Pero el correo electrónico sugiere que Hallie y Hunter ya tenían una relación sentimental en julio de ese año.

'Hunter, me engañaste', escribió Hallie en un correo electrónico con fecha del 18 de julio de 2016.

Continuó engañándome mientras yo trabajaba con [redactado], etc. para conseguir su ayuda. No solo me engañaste a mí, a Viagra y Cialis, sino que también le compraste regalos caros.

Soy más fuerte de lo que piensas. No me quedaré quieto mientras me tratas como basura '.

En una entrevista con el neoyorquino sobre la relación, Hunter dijo que se fue de vacaciones a los Hamptons con Hallie y sus dos hijos en agosto de 2016 y comenzó a acercarse a ella.

Pero dijo que no fue hasta unas semanas más tarde en el otoño que se convirtieron en pareja.

Le dijo a la revista que estaba de camino a rehabilitación en Arizona, pero terminó de darse un atracón en Los Ángeles después de tomar crack que le compró a un hombre en un campamento para personas sin hogar.

Dijo que finalmente se registró en un centro de rehabilitación en Arizona y Hallie voló para encontrarse con él en un balneario después de que él se marchó, donde los dos decidieron comenzar su relación romántica.

Mensajes reveladores

Sin embargo, los mensajes de texto en su computadora portátil muestran que para entonces ya estaba teniendo conversaciones extremadamente coquetas con la hermana de Hallie.

El 8 de septiembre de ese año, Hunter le escribió a Secundy: "Deberíamos bañarnos juntos por FT [FaceTime] todas las mañanas o noches cuando estemos levantados al 3 para aliviar el estrés. Te enseñaré cómo masturbarte".

"Vaya, volviendo a leer que puedo ver cómo Joel [el esposo de Secundy, de 51 años] podría tener algunas dudas", agregó.

'Estoy levantado en realidad no he bajado - cuando o [sic] llegue a casa esta noche te llamaré desde la ducha. Ly [Te quiero] '.

Secundy se separó de Joel, su esposo y padre de sus tres hijos, en 2015 después de 15 años de matrimonio. Su divorcio finalizó tres años después.

Al día siguiente, Hunter le envió un mensaje de texto a Secundy diciéndole que se había quedado despierto hasta tarde viendo 'películas porno malas como si tuviera 13 años', y se refirió a comprarle 'bragas'.

'Tengo bragas de lulu. Son mis únicos no Grammy además de los tuyos, 'Secundy le envió un mensaje de texto.

Las conversaciones mostraron que Secundy le había dicho a Hunter que lo amaba y repetidamente le pidió dinero.

El 17 de septiembre escribió: 'Estoy sola en Hal's durante las próximas 24 horas ... llámame' y 'LYSM [Love You So Much]'.

Más tarde ese día ella escribió 'tu [sic] mi único príncipe. Estoy totalmente regresando por ti '.

Hunter respondió: 'Bueno, ponte de humor, no estoy muy seguro de cuál es el mío todavía, pero siempre es bueno que te diviertas y me ames ... Lo voy a necesitar, creo, excepto de tu hermana'.

Un amigo con conocimiento de las relaciones de Hunter le dijo a DailyMail.com que la antigua casa de Beau pronto se convirtió en un ambiente muy diferente con Hunter, Hallie y Secundy "festejando" allí con regularidad.

`` Vivían en la antigua casa de Beau y se convirtió en una casa de fiestas. Obviamente estaban de fiesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana '', dijo la fuente. 'Se sentaban en el patio casi como adictos al crack.

La separación de Hunter con su esposa solo se hizo pública en diciembre de ese año, cuando Kathleen solicitó el divorcio citando el presunto consumo de drogas de Hunter y el uso de prostitutas.

Su coqueteo con Secundy no parecía haber detenido el progreso de su relación con Hallie.

En marzo de 2017, cuando varios periódicos informaron que Hunter estaba en una relación con la viuda de su hermano, Joe Biden confirmó la noticia.

"Nunca vi nada extraño entre Hunter y Hallie mientras Beau estaba vivo", agregó el amigo. Entonces era una persona mucho más seria, Beau y Hallie eran personas reales en ese entonces.

Hunter siempre estaba a punto de estallar. Habría explotado tanto si Beau estaba vivo como si no. Hunter siempre estaba haciendo cosas malas, tontas y estúpidas.

Pero Beau no habría tolerado toda esta otra mierda, y todos lo escucharon.

Un mes después de que se publicitara la separación de Hunter con Hallie, le presentaron a la modelo sudafricana Melissa Cohen. Se casó con ella seis días después.

Aunque los Biden pueden haber tenido la esperanza de que su oveja negra finalmente se estableciera y pusiera fin a la intriga en torno a su vida amorosa, había más escándalo por delante: el 28 de mayo de 2019, Roberts demandó a Hunter por manutención infantil impaga.

El hijo del presidente al principio negó haber tenido un bebé con la ex stripper, hasta que una prueba de paternidad reveló la verdad.

También le dijo al juez de Arkansas que presidía el caso que no tenía suficiente dinero para pagar la manutención de los hijos, a pesar de alquilar una casa de $ 12,000 por mes en Hollywood y conducir un Porsche Panamera en ese momento.

Después de que el juez le ordenó que presentara registros financieros, resolvió el caso con Roberts fuera de la corte.

DailyMail se puso en contacto con Hunter Biden, Hallie Biden y Elizabeth Secundy para hacer comentarios.