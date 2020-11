Hunter Biden: escandalosos hallazgos en su supuesta laptop, revela Daily Mail

WASHINGTON, D.C.- El hijo de Joe Biden, contendiente a presidente de Estados Unidos, abandonó una computadora portátil que contenía un tesoro de material ultrasecreto, incluidos los correos electrónicos privados y los números de teléfono móvil de su padre, reveló el Daily Mail este sábado.

En un lapso asombroso, Hunter Biden eligió proteger su computadora MacBook Pro, repleta de lo que un experto en TI describió anoche como una 'pesadilla de seguridad nacional' y 'material clásico de chantaje', con una única contraseña simple: Hunter02.

Sorprendentemente, el empresario de 50 años llevó la máquina a una tienda de TI en una calle secundaria en Delaware en abril de 2019 para repararla, pero nunca regresó a recogerla.

Su existencia fue revelada por el New York Post el mes pasado, pero la asombrosa escala y sensibilidad de su contenido, fácilmente accesible para un hacker con un mínimo de habilidad, solo se revela por primera vez hoy.

El material, sin ninguna especia encriptado o protegido por algo tan básico como la autenticación de dos factores, incluye:

El número de móvil personal de Joe Biden y tres direcciones de correo electrónico privadas, así como los nombres de sus agentes del Servicio Secreto.

Números móviles del ex presidente Bill Clinton, su esposa Hillary y casi todos los miembros del gabinete del ex presidente Barack Obama.

Una base de datos de contactos de mil 500 personas, incluida la actriz Gwyneth Paltrow, el cantante de Coldplay Chris Martin, el ex candidato presidencial John Kerry y el ex jefe del FBI Louis Freeh.

Documentos personales que incluyen pasaporte de Hunter, licencia de conducir, tarjeta de seguro social, tarjetas de crédito y extractos bancarios.

Detalles de sexo y drogas de Hunter, incluidos $ 21 mil dólares gastados en un sitio web porno de 'cámara en vivo' y 'selfies' de él intimando.

Sin pistas de Ucrania o China

Si bien Hunter ha sido acusado de usar su apellido para ayudar con acuerdos con empresas ucranianas y chinas, no hay nada en la computadora portátil que implique a Joe Biden en cualquier delito.

Un correo electrónico relacionado con un acuerdo fallido con China se refiere a un pago del diez por ciento al "Big Guy", que algunos han sugerido que es el candidato presidencial.

Sin embargo, Biden ha insistido: "No he tomado ni un centavo de ninguna fuente extranjera en mi vida".

Anoche, el experto en TI Chris Greany dijo que era "asombroso" que la computadora portátil no estuviera encriptada.

El abogado de Trump, Rudy Giuliani, filtró una pequeña selección de su contenido a la prensa, lo que provocó afirmaciones sin fundamento de que Rusia pudo haber fabricado el material para descarrilar la candidatura de Biden a la Casa Blanca.

Otros han sugerido que la computadora portátil y su contenido son un engaño perpetuado por China para debilitar a Biden.

Sin embargo, ni Hunter ni su padre han cuestionado que la computadora portátil se haya dejado en la tienda de Delaware ni la autenticidad del material que ha aparecido hasta ahora en los medios de comunicación.

La evidencia vista por Daily Mail parece confirmar que Hunter dejó la computadora portátil en la tienda y el FBI luego la recogió.

Captura de un supuesto correo con miembros de la administración de Obama.

Contenido auténtica: experto cibernético

Anoche, los abogados de Hunter declinaron hacer comentarios.

Los representantes de Biden no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios.

Un experto cibernético forense contratado para analizar el material descargado de la computadora portátil dice que es auténtico.

"He estado haciendo esto durante 20 años y no hay nada que sugiera que la computadora portátil o su contenido hayan sido interferidos o alterados de alguna manera", dijo el experto, que ha trabajado con las fuerzas del orden de Estados Unidos.

'No hay señales de que se estén agregando datos. No tengo ninguna duda de que este es el verdadero negocio ''.

El FBI, que tomó posesión de una copia del disco duro de la computadora en diciembre pasado, se negó a confirmar o negar si estaba llevando a cabo una investigación.

Sin embargo, Tony Bobulinski, uno de los ex socios comerciales de Hunter, afirma que fue entrevistado por agentes del FBI en Washington el 23 de octubre y durante esa reunión entregó registros de teléfonos móviles que coinciden con el material de la computadora portátil.

Anoche, una fuente familiarizada con el contenido de la MacBook Pro dijo: 'El gran volumen de información personal y financiera indica que Hunter ha sido un potencial objeto de chantaje durante años.

"Parece casi inconcebible que Hunter Biden, el hijo del hombre que probablemente se convertiría en nuestro próximo presidente, fuera tan ingenuo e imprudente que no tuviera un cifrado básico o incluso una contraseña de dos etapas para proteger material tan sensible ''.

La información almacenada en la computadora portátil incluye nombres y números de teléfono móvil enviados a Hunter por el personal de la oficina de Biden en la Casa Blanca en junio de 2015, unos días después del funeral del hermano de Hunter, Beau, que murió de cáncer cerebral a los 46 años.

Además de los Clinton, hay cifras para dos de los líderes políticos más poderosos de Estados Unidos: Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y el líder republicano del Senado, Mitch McConnell.

Un correo electrónico anterior de noviembre de 2011 enumera los nombres y números de teléfono de los detalles del Servicio Secreto de Biden mientras era vicepresidente.

Una fuente dijo: 'Todo esto es una violación flagrante de la seguridad.

'Si un estado o individuo hostil hubiera logrado hackear la computadora de Hunter, y no hubiera sido difícil considerando la falta de seguridad en ella, fácilmente habrían descubierto quién estaba protegiendo al vicepresidente y potencialmente podrían amenazar a la familia miembros de esos miembros del Servicio Secreto.

Después de la muerte de su hermano, Hunter, cuando todavía estaba casado, pero separado de su primera esposa Kathleen, tuvo un romance con la viuda de Beau, Hallie.

La computadora portátil contiene decenas de mensajes de texto entre ellos, así como correos electrónicos entre Hunter y Kathleen cuando su relación se derrumbó y comenzó una amarga batalla de divorcio.

En una nota enojada para Kathleen, Hunter dice: '¿Alguna vez me he perdido el pago de la matrícula o el pago de la hipoteca, una obra de teatro o un juego o cualquier cosa que haya importado? ¿Sabes lo que he hecho para que eso sea posible?

¿Tienes idea del nivel de degradación?

Hunter ha sido considerado durante mucho tiempo la oveja negra de la familia Biden con sus problemas de alcohol, drogas y sexo en los titulares en Estados Unidos, aunque su padre lo ha apoyado lealmente.

Después de que Hunter reconoció públicamente su batalla contra el alcohol y las drogas en abril de 2019, el mismo mes en el que visitó Mac Store, Biden dijo: 'Beau era mi alma. Hunter es mi corazón '.

Incluso la semana pasada, el hombre fuertemente inclinado a convertirse en el 46º presidente de Estados Unidos describió a su hijo como "el tipo más inteligente que conozco". Es dudoso que sus jefes de campaña o sus seguidores compartan esa opinión.