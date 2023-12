Hunter Biden: ¿Cuáles son los 9 delitos de los que acusan al hijo del presidente de Estados Unidos?

WASHINGTON, D.C.-Hunter Biden fue acusado formalmente de nueve cargos fiscales en California mientras se intensifica una investigación del fiscal especial sobre los negocios del hijo del presidente Joe Biden en el contexto de las elecciones de 2024.

Los nuevos cargos presentados el jueves (tres delitos graves y seis delitos menores) se suman a los cargos federales por armas de fuego en Delaware que alegan que Hunter Biden violó las leyes contra los consumidores de drogas que tenían armas en 2018.

Se producen después de la implosión de un acuerdo de culpabilidad durante el verano que habría salvado lo condena a prisión, lo que encamina el caso hacia un posible juicio mientras su padre hace campaña para la reelección.

¿De qué acusan a Hunter Biden y cuál podría ser su castigo?

Hunter Biden “gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en lugar de pagar sus impuestos”, dijo el fiscal especial David Weiss en un comunicado.

Los cargos se centran en al menos 1,4 millones de dólares en impuestos que Hunter Biden adeuda entre 2016 y 2019, un período en el que ha reconocido haber luchado contra la adicción. Desde entonces se han pagado los impuestos atrasados.

Si es declarado culpable, Hunter Biden, de 53 años, podría recibir una pena máxima de 17 años de prisión. La investigación del fiscal especial sigue abierta, dijo Weiss.

La acusación de Hunter Biden “parece dejar la puerta abierta” a violaciones del lobby extranjero relacionadas con sus negocios en el extranjero

En una feroz respuesta, el abogado defensor Abbe Lowell acusó a Weiss de “ceder a la presión republicana” en el caso.

Según los hechos y la ley, si el apellido de Hunter fuera otro que Biden, no se habrían presentado los cargos en Delaware, y ahora en California”, dijo Lowell en un comunicado.

Casa Blanca se niega a comentar sobre acusaciones contra Hunter Biden

La Casa Blanca se negó a comentar sobre la acusación del jueves y remitió las preguntas al Departamento de Justicia o a los representantes personales de Hunter Biden.

Los documentos de acusación presentados en California, donde vive, detallan gastos en drogas, strippers, hoteles de lujo y autos exóticos, “en resumen, todo menos sus impuestos”, escribió el fiscal Leo Wise.

La acusación se produce mientras los republicanos del Congreso llevan a cabo una investigación de juicio político contra el presidente Biden, alegando que estuvo involucrado en un plan de tráfico de influencias con su hijo. Se espera que la Cámara vote la próxima semana sobre la autorización formal de la investigación.

Hasta el momento no ha surgido ninguna evidencia que demuestre que Joe Biden, en su cargo actual o anterior, haya abusado de su papel o haya aceptado sobornos, aunque han surgido dudas sobre la ética que rodea los negocios internacionales de la familia Biden .

El hijo de Joe Biden, Hunter Biden, estuvo envuelto en escándalo por la filtración de polémicos videos que almacenaba en su computadora.

Se esperaba que la investigación penal separada y de larga duración sobre Hunter Biden terminara con un acuerdo de declaración de culpabilidad en el que habría obtenido dos años de libertad condicional después de declararse culpable de delitos fiscales menores y habría evitado el procesamiento por el cargo de armas si no se hubiera metido en problemas. .

El acuerdo fue ridiculizado como un “acuerdo atractivo” por los republicanos, incluido el expresidente Donald Trump. Trump enfrenta sus propios casos penales, incluidos cargos de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Biden.

El representante James Comer, republicano por Kentucky, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dio crédito por los nuevos cargos el jueves a dos investigadores del IRS que testificaron ante el Congreso que el Departamento de Justicia había manejado mal y "avanzado lentamente" la investigación sobre el hijo del presidente. . Los funcionarios de justicia han negado esas acusaciones.

Los dos empleados del IRS, Gary Shapley y Joseph Ziegler, dijeron que la acusación era “una completa reivindicación de nuestra exhaustiva investigación”.

¿Cuáles son los 9 delitos de los que acusan a Hunter Biden?

Los nuevos cargos contra Hunter Biden incluyen presentar una declaración falsa y delitos graves de evasión de impuestos, así como delitos menores por no presentar la declaración y no pagar.

La defensa señaló que planea luchar contra los nuevos cargos, probablemente basándose, al menos en parte, en las disposiciones de inmunidad del acuerdo de declaración de culpabilidad original. Los abogados defensores han argumentado que siguen vigentes ya que esa parte del acuerdo fue firmada por un fiscal antes de que se descartara el acuerdo.

Los fiscales no están de acuerdo y señalan que los documentos no fueron firmados por un juez y no son válidos.

Lowell dijo que también planea presionar para que se desestimen los cargos por posesión de armas la próxima semana, calificándolos de “inconstitucionales y sin precedentes”.

¿Hunter Biden mintió sobre consumo de drogas?

Los tres cargos federales por armas presentados en Delaware alegan que Hunter Biden había mentido sobre su consumo de drogas para comprar un arma que conservó durante 11 días en 2018. La ley federal prohíbe la posesión de armas por parte de “consumidores habituales de drogas”, aunque la medida rara vez se considera una cargo independiente y ha sido cuestionado por un tribunal federal de apelaciones.

La larga lucha de Hunter Biden contra el abuso de sustancias empeoró después de la muerte de su hermano Beau Biden en 2015, según documentos judiciales y sus memorias “Beautiful Things”, que terminan con su desintoxicación en 2019.

Sin embargo, sus ingresos brutos ascendieron a unos 7 millones de dólares entre 2016 y 2020, dijeron los fiscales, señalando sus funciones en la junta directiva de la empresa energética ucraniana Burisma y de un fondo de capital privado chino, así como su puesto en un bufete de abogados.

Hunter finalmente presentó sus impuestos en 2020, mientras enfrentaba un caso de manutención infantil en Arkansas, y los impuestos atrasados fueron pagados por un “tercero”, dijeron los fiscales en documentos judiciales.