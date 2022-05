Hotel Saratoga: Se eleva a 42 la cifra de fallecidos por la explosión

LA HABANA.- Un nuevo balance de víctimas de la explosión del Hotel Saratoga ha sido dado por el Ministerio de Salud Pública (Minsap), e indica que al menos hasta hoy martes van 42 fallecidos.

También te puede interesar: Explosión en Hotel Saratoga de La Habana: Difunden videos del momento



Además, al menos 96 personas resultaron heridas; 18 de ellas siguen hospitalizadas y 36 han sido dadas de alta.



De acuerdo a Europa Press, de los hospitalizados todos son ciudadanos cubanos, a excepción de un español. Uno de los ingresados se encuentra en estado crítico y cuatro en estado grave.

Equipos de rescate siguen trabajando



Luego de brigadas continuas de bomberos y rescatistas por retirar los escombros, este martes se ha logrado acceder a la zona del subsótano. Los equipos de rescate siguen trabajando en el lugar.



No obstante, las autoridades no han localizado a sobrevivientes de la explosión que causó grandes daños no solo en el hotel, sino también en zonas adyacentes.

El Gobierno cubano ha reiterado en varias ocasiones desde que se produjo la explosión, el viernes por la mañana, que se trató de un escape de gas. Una comisión está investigando los hechos.