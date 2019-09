Horas antes de masacre, autor de tiroteo en Texas había sido despedido

TEXAS.- Reportes señalan de manera extra oficial que el autor del tiroteo registrado el día de ayer entre las ciudades de Midland y Odessa, había sido despedido horas antes de que iniciara la masacre en la que 7 personas perdieron la vida y 22 resultaron heridas.

Sin embargo, autoridades no han confirmado de manera oficial el motivo que llevó a Seth Aaron Ator a iniciar el tiroteo perpetrado durante la tarde del sábado.

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, Ator, de 36 años, perdió su trabajo como conductor de camiones la mañana de la masacre. Alrededor de las 15:17 horas abrió fuego luego de haber sido detenido por un agente de tráfico por no utilizar la direccional de su vehículo Honda.

Posteriormente continuó desplazándose por las ciudades mientras disparaba a la gente al azar dejando 7 muertos y 22 heridos. Horas después fue abatido por agentes de la policía tras un intenso tiroteo en el estacionamiento de Cinergy.

Las autoridades aún no pueden explicar el motivo por el que un hombre con un fusil de asalto abrió fuego al ser detenido por una infracción de tránsito en el oeste de Texas y continuó disparando durante 16 kilómetros (10 millas).

Ator actuó solo y los investigadores federales creen que no tiene nexos con ningún grupo terrorista local ni internacional, señaló Christopher Combs, agente especial del FBI. Las autoridades señalaron que las víctimas fatales tenían entre 15 y 57 años de edad, pero no difundieron de inmediato sus identidades. Entre los heridos hay tres agentes de policía, así como una bebé de 17 meses de edad que sufrió lesiones en el rostro y el pecho.

Con información de RT y AP