Hombre sin hogar que se viralizó celebrando el cumpleaños de sus perritos ya tiene casa junto a ellos

COLOMBIA.-A principios de enero, un hombre sin hogar identificado como José Luis Matos, conocido también como 'Choco', fue filmado celebrando con un pastel el cumpleaños de uno de sus dos perros.

Según José Luis, el pastel lo recibió de una vecina de la ciudad que estaba a punto de tirarlo a la basura, por lo que le pidió a la mujer que se lo regalara ya que uno de sus perros estaba en su cumpleaños.

La celebración del cumpleaños de uno de los canes fue captada en video, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes. Tras esto, personas se movilizaron para conseguir ropa, dinero, artículos de higiene y comida para 'Choco' y sus perros.

Te puede interesar: Hombre sin hogar celebra cumpleaños de sus perritos

Sin embargo, el mayor regalo fue el ofrecimiento de un hogar, para que pudiera pasar los días y las noches protegido con sus mascotas, quienes también son merecedoras de comodidad y seguridad.

A pesar de no saber quién lo filmó en el momento de la celebración, Jose Luis dice estar inmensamente agradecido, pues este gesto le cambió la vida.

Te puede interesar: La reacción de un husky al conocer a unos delfines

Aunque no lo conozco, gracias a los que me grabaron porque me cambió la vida y espero poder ayudar a más animalitos alrededor del mundo”, mencionó José.