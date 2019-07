Hombre se suicida al enterarse que su abusador sexual fue declarado inocente

REINO UNIDO.- Un hombre se suicidó tras enterarse que la persona que había abusado sexualmente de él cuando era niño fue absuelto de un juicio.

John Rainey, de 39 años, murió de una sobredosis, luego de que su agresor sexual fuera declarado inocente, publicó Mirror.

Su madre, Helena, de 60 años, detalló que antes de que su hijo acabara con su vida habían tenido una larga conversación.



Todo ha terminado para mí, lo siento mucho", dijo Rainey a su mamá.

"Se disculpó por todo lo que había hecho en el pasado”, expresó.



“Nunca se abrió a mí ni habló de sus sentimientos, pero lo hizo en esa ocasión. Me dijo que me amaba, pero no podía seguir con la forma en que vivía”.



Horas después se haber tenido la charla, John fue arrestado por sospecha de robo y fue interrogado antes de dejarlo en libertad.



El hombre fue a la casa de su amigo y consumió una cantidad de drogas, después se mareó y murió. Su amigo llamó a emergencias, pero ya era demasiado tarde.

Helena cree que su hijo, que tenía un historial de depresión y ansiedad, y que tenía la intención de suicidarse.



El forense Alan Wilson dijo que no había pruebas suficientes para demostrar que John pretendía suicidarse y emitió una conclusión de una muerte relacionada con las drogas.